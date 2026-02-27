34歳ネイマール、圧巻２発で復活！W杯参戦は？「先週、僕は世界最悪の選手と言われた。引退しろとも」
34歳のスーパースターの姿を大舞台で見られるだろうか。
昨冬に母国ブラジルの名門サントスに復帰したネイマールは、現地２月26日に行なわれたヴァスコ戦にフル出場。２ゴールを奪う活躍で、２−１での勝利に導いた。
キャプテンマークを巻いて先発した背番号10はまず、25分にペナルティエリア左から右足で2026年初ゴールをマーク。さらに同点に追いつかれて迎えた61分に、スピードに乗ったドリブルから左足での絶妙なシュートで決勝点を挙げた。
キレを感じさせるネイマールは、人種差別の被害にあったとされるブラジル代表のチームメイト、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）と同じゴールセレブレーションも披露。随所で抜群の存在感を発揮した。
ファンから「北中米ワールドカップで見たい」という声が上がるなか、本人がこの話題にずばり言及した。
大手ネットワーク『ESPN Brasil』によれば、ネイマールはヴァスコ戦後のインタビューで「今回のゴールで、ブラジル代表復帰とワールドカップ出場の夢に近付いたか？」と問われ、次のように答えた。
「先週、僕は世界最悪の選手だと言われた。僕の意見としては、前回の方が良いプレーができたと思う。でも今日は２ゴールを決めた。それが大事なんだ。サッカーってそういうものだよ。ある日は役立たず、ある日は引退しろと言われ、次の日にはワールドカップに出ろと言われる。
サッカーでは何が起こるか分からない。僕は、体調は良いけど、ベストのコンディションを保つために、献身的に努力している。今年３試合目で、フル出場は２試合目だった。最後に少し足をつったが、それは仕方ない部分だ」
近年は対戦相手に加え、度重なる怪我と戦っているネイマール。兎にも角にも、コンディション次第だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】あるぞW杯！キレを感じさせるネイマールの圧巻２ゴール
昨冬に母国ブラジルの名門サントスに復帰したネイマールは、現地２月26日に行なわれたヴァスコ戦にフル出場。２ゴールを奪う活躍で、２−１での勝利に導いた。
キャプテンマークを巻いて先発した背番号10はまず、25分にペナルティエリア左から右足で2026年初ゴールをマーク。さらに同点に追いつかれて迎えた61分に、スピードに乗ったドリブルから左足での絶妙なシュートで決勝点を挙げた。
ファンから「北中米ワールドカップで見たい」という声が上がるなか、本人がこの話題にずばり言及した。
大手ネットワーク『ESPN Brasil』によれば、ネイマールはヴァスコ戦後のインタビューで「今回のゴールで、ブラジル代表復帰とワールドカップ出場の夢に近付いたか？」と問われ、次のように答えた。
「先週、僕は世界最悪の選手だと言われた。僕の意見としては、前回の方が良いプレーができたと思う。でも今日は２ゴールを決めた。それが大事なんだ。サッカーってそういうものだよ。ある日は役立たず、ある日は引退しろと言われ、次の日にはワールドカップに出ろと言われる。
サッカーでは何が起こるか分からない。僕は、体調は良いけど、ベストのコンディションを保つために、献身的に努力している。今年３試合目で、フル出場は２試合目だった。最後に少し足をつったが、それは仕方ない部分だ」
近年は対戦相手に加え、度重なる怪我と戦っているネイマール。兎にも角にも、コンディション次第だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】あるぞW杯！キレを感じさせるネイマールの圧巻２ゴール