渡辺美奈代、手羽元煮物＆マリネ…大根フル活用料理に家族も絶賛
歌手でタレントの渡辺美奈代が25日、オフィシャルブログを更新。大根１本を使った手料理４品を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「大根料理」と題してブログを更新すると「大根を１本使って 大根料理４品を作りました！」と報告。味がしみ込んだ大根と手羽元の煮物をはじめ、大根のお味噌汁、大根の皮で作ったきんぴら、さっぱりとした大根と生ハムのマリネなど１本を余すことなく使い切ったバリエーション豊かな“大根尽くし”の料理の写真を公開。
「家族にも大好評！」と明かし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「大根全部使ったお料理凄い」「真似したい」「いツもよく頑張っていますね」「偉い」「万歳・・・最高デスね！！！」「動画観てみます」などの声が寄せられている。
