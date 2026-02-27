この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」の市ノ澤翔氏が、「全企業が知るべき商品価格の決め方」と題した動画を公開した。多くの経営者が抱える「値上げへの抵抗感」を払拭し、企業の利益を最大化するための論理的な価格設定プロセスについて、具体的なシミュレーションを交えて解説した。



市ノ澤氏は冒頭、多くの中小企業が原材料費や人件費の高騰にもかかわらず値上げに踏み切れない現状を指摘。その最大の要因は、経営者が抱く「値上げに対する抵抗感」と「業界の相場感」にあると分析した。相場に縛られ、価格競争に巻き込まれる状態から脱却するためには、他社と比較されない独自の価値を築き、「価格決定権」を自ら握る必要があると説く。そのための具体的なプロセスとして、「ターゲット選定」「商品の決定」「競合調査」「テスト」という4つのステップを提示した。



動画の核心部分は、損益計算書（P/L）を用いた価格シミュレーションにある。市ノ澤氏は、単純な売上金額や販売数ではなく、「限界利益（粗利総額）」の最大化こそが重要だと強調する。例えば、原価率80%の商品を20%値上げして販売価格を12,000円にした場合、仮に客数が20%減少したとしても、残る利益（限界利益）は以前よりも増加するという計算結果を示した。一方で、安易に20%の値下げを行い、客数が40%増加したとしても、利益率は低下し、最終的な利益がゼロになってしまうという衝撃的なケースも紹介。「売上の数字や客数だけを見ていては、会社を黒字化できない」と警鐘を鳴らした。



市ノ澤氏は最後に、「一度決めた値段はずっとそのままではない」と述べ、キャンペーンなどを通じてテスト販売を繰り返し、自社にとって最も利益が残る価格帯を見極め続けることが重要だと結論付けた。机上の空論ではなく、実際の市場での反応を見ながら改善を続ける姿勢こそが、倒産しない経営への第一歩となる。