旅行YouTuber「旅のヤマネ」が「【鎌倉旅行】贅沢な休日にオススメなお洒落ホテルに宿泊！ 貸切サウナ・和風バー【KAMAKURA HOTEL】」を公開した。鎌倉駅から徒歩1分という好立地に位置する「KAMAKURA HOTEL」に宿泊し、最大の特徴である貸切サウナや和風バーの魅力を紹介している。



動画では、2名1泊朝食付きで45,000円（撮影時）の「サウナ確約プラン」を利用。客室は畳敷きで和の趣があり、バルミューダ製のケトルや地元の銘菓「鎌倉まめや」が用意されるなど、細部へのこだわりが光る。

最大の見どころは、90分完全貸切のプライベートサウナだ。「お茶」をテーマにしており、サウナストーンにほうじ茶をかける「ロウリュ」が可能。香ばしい香りが室内に広がり、体感温度を一気に上昇させる様子が映し出された。

サウナ後の外気浴スペースは鎌倉駅のホームの目の前というユニークな立地。「今までで最も駅に近い外気浴」と驚きつつ、電車を眺めながらの休憩を楽しんだ。

夜は併設のバーで、日本酒や焼酎、季節限定のカクテルなどを堪能。サウナ後には部屋に「サ飯（サウナ飯）」としてボリューム満点の丼や特製ドリンクが届けられるサービスも紹介された。



ヤマネ氏は「サウナが最高」と総括。カップルや友人グループでの利用はもちろん、仕事や試験を終えた後の「自分へのご褒美」としても最適だと締めくくった。