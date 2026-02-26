安全性の時代、半個体の時代。

スマホの普及と共に広まったモバイルバッテリー。その普及と共に、破損などによる発火のリスクも広まっています。

リチウムイオン電池の特性上、これはやむないことなのですが、昨今は構成素材を変えることで、根本的にそこを見直そうという動きも見られています。

エレコムの次世代モバイルバッテリーもそれ。

従来のリチウムイオン電池の液体電解質をゲル状にした半固体電池を採用することで、安全性が大幅に向上しているのです。

釘刺し、プレスにも耐える「発火しにくい」特性

Image: ELECOM

電解質がゲル状になったことで、可燃性ガスが放出されにくいのが特徴。

釘刺し試験や圧壊試験でも、通常のリチウムイオン電池は発火してしまったのに対して、半個体のこちらは見事耐えています（真似しちゃダメですよ）。

なお、同様に安全性の高いナトリウムイオン電池やリン酸鉄リチウムイオン電池といった次世代バッテリーもありますが、それらと比べて半個体電池は体積も重量も抑えめ。安全性を向上しつつ、従来のリチウムイオン電池とほぼ変わらないサイズ感に抑えられるのもメリットとなっています。

温度変化に強く寿命も約4倍

タフさも向上していますよ。

一般的なリチウムイオン電池の放電温度範囲は0〜40度なところ、こちらの半個体電池は-15〜45度まで耐えられるそうな。

また、何回使えるのか？という充放電のサイクル寿命も、一般的なリチウムイオン電池約500回なのに対して、約2,000回と4倍の長寿命となっています。強い。

Image: ELECOM

さらに買い替え時期をLEDの色でお知らせしてくれるモニター機能も搭載。これ地味にうれしくないですか？ モバイルバッテリーってどのくらい劣化しているの？ わかりませんからね。

ただ、橙色表示が約501回〜なのはちょっともったいないですね。せっかく2,000回の長寿命なので、1,000回、1,500回あたりまで細分化してほしかったかも。

価格はちょい高め。でもコストをかける意味はある

この半固体電池モバイルバッテリーの価格は、エレコム公式ストアで10,000mAhモデルは8,480円。5,000mAhモデルは後日発売で実勢価格は6,280円。

一般的な液体リチウムイオンのモバイルバッテリーと比較すると、お値段は張りますけど安全性が高い。今求められている価値…いや、今後もずっと求められる価値。

充電サイクルも2,000回と、普通のモバイルバッテリーの4倍は長持ちしますから。長い目で見て、コストをかける価値はあると思うんです。

Source: ELECOM