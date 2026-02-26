イタリアの地で「日本の底力」を再認識!?

日本勢が冬季五輪で過去最多のメダル数を更新するなど、大いに盛り上がりをみせたミラノ・コルティナオリンピック。

その開催地であるイタリア・ミラノへ解説者として現地入りしているスピードスケートの長野五輪金メダリスト・清水宏保さんが、2026年2月12日にInstagramを更新しました。

【画像】超カッコいい！ これが「金メダリスト・清水宏保」がイタリア・ミラノで魅せられた「高級SUV」です！ 画像で見る

投稿には、思わず「二度見」したという最新の国産「高級SUV」の姿があったといいます。

どのようなクルマだったのでしょうか。

清水さんは「ミラノの街中で思わず二度見。日産パトロールの迷彩柄警備車両」とつづり、Instagramに7枚もの画像をアップ。

そこには、迷彩柄が施された日産「パトロール」の警備車両が写っていました。

「デカい。無骨。圧倒的存在感」「写真じゃ伝わらないこの迫力、たまらない」と驚きのコメントを書き連ねた清水さん。

ミラノの地で精悍なラッピングを施したプロ仕様の日産車を目撃し、意外な場所で「日本の底力」を再認識したようです。

さらに、その1週間後にあたる2026年2月19日にまたしても清水さんはInstagramを更新しています。

ミラノのシンボルである「ドゥオーモ大聖堂」を訪れた彼は、そこでも迷彩柄のパトロールと遭遇したようで、ドゥオーモ大聖堂を背景に佇むパトロールの画像をアップしました。

Instagramに「日産・パトロール × ドーモ大聖堂」と投稿し、「砂漠を走るために生まれたクルマと、何世紀も前から街を見守る芸術。力強い」と続け、いかにもクルマ好きらしい投稿を発信していました。

弱冠21歳の頃、本人にとって初の愛車となる「ポルシェ993」をいきなり購入したという清水さん。長野オリンピックの約2年前に750万円を出して中古で手に入れたそうですが、そのときは高級車を買うことで自らを追い込みポテンシャルを引き出そうという意図があったようです。

以来、フェラーリ「F355」、メルセデス・ベンツ「Eクラス AMG」、シボレー「アストロ」、日産「GT-R NISMO」など、数え切れないほどの名車を乗り継いできた清水さん。今回はそんな彼らしい、納得の投稿でした。

ちなみにパトロールは1951年に初代が登場したSUVモデルで、日産では「スカイライン」（1957年）を超える長い歴史を持つロングセラーとしてこれまで進化を続けてきました。

日本では1980年から3代目から5代目が「サファリ」の名称で販売されていた過去を持ちますが、2007年6月に日本での販売は終了。それ以降も、中東やオセアニアなどの海外市場でパトロールとして引き続きラインナップされました。

そして2024年秋にはフルモデルチェンジを実施し、アブダビ（アラブ首長国連邦）で公開されています。

海外市場においてパトロールは、トヨタの本格四輪駆動車「ランドクルーザー」に対抗できるリアルオフローダーとして位置づけられており、この7代目への全面刷新を機に、パトロールの日本への導入を求める声も大いに盛り上がりをみせていました。

こうした声を受け日産は、2025年10月に東京・有明で開催された「ジャパンモビリティショー2025」で、最新型パトロール（海外仕様）の実車展示をおこなうとともに、イヴァン エスピノーサ社長が「2027年前半に国内へ導入する」と正式に発表しています。

ひと足お先にイタリアでその雄姿を目にし、大いに感銘を受けた清水さん。今後、愛車として迎え入れる日がやって来るかもしれません。今後の投稿にも注目です。