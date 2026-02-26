ももクロ・百田夏菜子、衝撃の過去を告白「洗ってない日もあった」

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

記念すべき800回の配信となった今回は、人気企画「クイズ！あの人に聞きました」をお届け！

◆のっけから叱られる夏菜子＆あーりん

「クイズ！あの人に聞きました」は、ももクロのことをよく知る関係者へアンケートを実施し、その回答をメンバー自ら予想して当てる企画だ。

のっけから百田夏菜子が自由極まりない。MCの東京03・飯塚悟志がコーナー説明をするなか、百田は隣の席の佐々木彩夏になにやら話しかけている。これには飯塚も「全然聞いてないよね。何をグダグダしゃべっているの？ 2人」と、まるで学校の先生のように注意する。

どうやら百田は、この席順で合っているのかが気になったらしい。というのも、この日は弁当をスタジオ内で食べたそうで、食事中の着席場所のまま収録が始まり、いつもの並びとは違ったため、佐々木に聞いていたのだという。

しかし、飯塚は「なんで本番始まってからそれやんだよ！」と、ごもっともな指摘を入れる。一方、玉井詩織と高城れには「私たちは本番前に確認した」と主張し、なぜかゲーム開始前の時点で1ポイントをゲットすることとなった。

百田の私語のせいで佐々木も巻き添えに。最多正解者には「駄菓子詰め合わせセット」が贈られるが、2人は出遅れてしまった。

◆夏菜子はとっても頼もしい

最初のクイズは「ヘアメイクさん6人に聞きました。玉井詩織の『いい女だな』と思うところは？」。

「会うと必ず笑顔で名前を呼んでくれる」や「手作り料理の差し入れ」、「秀逸なお土産をくれる」などがランクインし、それぞれ高城、玉井、佐々木が正解した。

残るひとつは、玉井本人が正解。答えは「キレイ」だ。これをカメラ目線で、自ら口にする玉井がおもしろい。ちなみにヘアメイクの中條は「スタイルがいい、足が長い、腰の位置が高い、首が長い、料理が上手なところ」と玉井を絶賛した。

その一方で、ももクロとは歴戦の友であるヘアメイク・おたけは「いい女だと思ったことはないです」と回答。これには玉井も「アンケートは絞り出せ！」と叱りつけた。

続いては「ヘアメイクさん6人に聞きました。百田夏菜子に『ちゃんとまともな大人になったな』と思ったことは？」。

ここでは「美容に気を遣うようになった」や「1言うと10わかってくれる」といった回答が出た。最近ではコスメ雑誌やファッション雑誌でも活躍する百田だが、玉井から「顔を洗うようになったんでしょ？」と言われると、「洗ってない日もあった！」と正直に語る。

そして気になる最後の回答は、担当ヘアメイクが焦っているとき、百田が「仏の笑顔で『大丈夫だよ』と言った」というもの。これには飯塚も「そういう人がグループ内にいるといいですね」と褒める。

ちなみに、メンバーからは「ライブのMCでいいこと言う」（玉井）、「メンバーがギャーギャーしてるときに『静かにしなよー』ってお母さんみたいに注意する」（高城）、「ソバにいっぱい薬味をかけてた」（佐々木）といった回答が出てきた。メンバーの本音がわかるのもこの企画のおもしろいところだ。

◆あーりんは落ちサビがお好き？

最後の設問は「ダウンタウンももクロバンドの2人に聞きました。だいたいこれで佐々木彩夏はゴキゲンになるということは？」。

正解は「おいしい差し入れ!!」と「あーりんコール」だったが、高城の「落ちサビ！」という回答に、佐々木は「恥ずかしいんだけど」と頬を赤らめる。

高城が「（落ちサビのあーりんは）堂々としてるなぁって」と続けると、「そんなのみんなでしょ！ そりゃここぞとばかりに歌うでしょ」と、タジタジの佐々木だった。

ちなみに佐々木は、『ワニとシャンプー』で「私の『と・ぶ・よ！』の合図で1万人以上がジャンプしてるなって思ったときに、すごく気持ちいいなって思います」と答えた。これを聞いたももクロファンは、今後のライブでさらなる跳躍を見せそうだ。