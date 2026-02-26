巨人・田中将大のメッセージ映像も

日本野球機構（NPB）が株式会社ポケモンと異色のコラボをすることが26日、発表された。ポケモンが東京都内で「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会を実施し、12球団とコラボレーションすると公表した。1996年2月27日に発売となった「ポケットモンスター 赤・緑」から30周年を迎えることを記念した取り組みの一環となる。

「ポケモンベースボールフェスタ2026」と題したイベントで、オリジナルグッズや応援ポケモンとのコラボなどが実施される。この日は12球団のユニホームを着用したピカチュウが登壇。また応援ポケモンはチームの個性やカラーを加味した個性豊かな12種類が“選抜”されている。

さらには“ポケモン愛好家”の巨人の田中将大投手からのコメント映像も届いた。「僕自身も子どの頃からポケモンと一緒に大きくなってきたと思っています。今は子どもと一緒にポケモンで遊んでいて、本当に長く愛されていると感じます。今回、特別試合やオリジナルグッズなどで一緒に発信できることを嬉しく思います」と祝福した。

ゲームを起点にアニメやカードゲーム、グッズなど幅広く展開してきたポケモンと、NPB12球団のコラボは、野球ファンのみならず幅広い層の関心を集めそうだ。

イベントに登壇した俳優の山本美月さんはユニホーム姿のピカチュウに魅了。「後ろ姿みました？ 尻尾がキュッってなってかわいかったですね」と笑顔をみせ、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおさんも「僕は野球部出身なのですごくうれしい。ロッテのピカチュウと写真撮りたい」とテンションが上がっていた。（Full-Count編集部）