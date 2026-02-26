ヒコロヒーがゆうちゃみに、フジモンとの現在の関係性について直撃すると、まさかの回答が飛び出し、会見場が笑い声に包まれる一幕があった。

【映像】結婚に踏み出せないカップル、涙の話し合いも

ABEMAにて3月5日（木）から配信される「さよならプロポーズ viaオーストラリア」。この番組は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない恋愛リアリティショーだ。配信に先駆け、スタジオ見届人による合同取材が実施され、さや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが出席した。

合同取材では番組のタイトルに絡め「新しい自分になるために“さよなら”したことはありますか？」という質問が飛ぶと、今作から新たに見届け人に加わったゆうちゃみは「髪の毛のエクステを辞めました。17歳からスーパーロングのエクステをつけていたんですけど、全部ぶち抜いて地毛にしました」と告白した。

さらにゆうちゃみが「この7年間ブリーチしていて、髪の毛が傷みすぎていたので、エクステも全部抜いて、髪の毛を綺麗にしようと思います」と話すと、ヒコロヒーは「フジモンさん（FUJIWARAの藤本敏史）とはさよならせず？」とまさかの角度で質問を繰り出す。

これを受け、ゆうちゃみは「フジモンさんとはさよならせずです（笑）。飲みに連れて行ってもらっています」と即答、まさかのやり取りに会見場は笑い声に包まれていた。なお、ゆうちゃみと藤本は、一部で熱愛が噂されたが、ゆうちゃみは「マジ飲み友」として交際を否定している。

取材・撮影：中山洋平