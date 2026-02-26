「阪神春季キャンプ」（２５日、宜野座）

阪神が２５日、沖縄・宜野座キャンプを打ち上げた。充実の２５日間に藤川球児監督（４５）は「どんな形でも一番高いところに行く」と総括。ＭＶＰには投手から石黒、木下、伊原。野手では嶋村、浜田、高寺、中川、元山、小野寺と９人を挙げた。異例の大量選出でチームの底上げを表現。石井が左アキレス腱断裂で離脱したが「戦力ダウンとは思っていないです」とし、リーグ連覇へ新戦力の台頭に自信を見せた。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

−没頭、黙って積むをテーマに掲げた２月。

「次のステージにいよいよ行けるなと、そういった状況ですね」

−新加入選手の動き。

「監督に就任した昨年から順調であることを疑い、不安である自分たちを信じて進んできました。選手たちがベンチの背もたれに背中をつけない、前向きな姿勢でというところは貫けているのかな。不安であるところが順調だなと思います」

−ＭＶＰに選出した選手たちには、アピールをして勝ち取ってほしい。

「アピールをする必要はないですね。彼らを必要とするところで、こちらが起用していく。そこに応えられるかの見極めを、私たちができるかどうかですから。彼らはいつも正面からぶつかっていけばいいです」

−「一番伸びたのは伊原」と。起用方針は。

「それは言えませんね。起用法ではなくて彼の伸びてくれた部分は、たくさんの方に見られたとしても、進むべき方向を間違わない選手だとある程度、確信が持てました。キャンプを見ていて取り組みがプロになった。役割はハッキリと言えませんが、２年目は非常に楽しみなシーズンになると思っていますね」