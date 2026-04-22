ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２２日、米大リーグ（ＭＬＢ）、エンゼルスの記念動画が波紋を呼んでいることを報じた。エンゼルスは本拠地、米カリフォルニア州アナハイムのエンゼルスタジアム開場６０周年記念として特別映像を公開。その中には通算７０３本塁打のアルバート・プホルス選手、ノーヒットノーラン通算７回のノーラン・ライアン投手のほか現役ではシーズンＭＶＰ３回のマイク・ト