　25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比490円高の5万9280円と急騰。日経平均株価の現物終値5万8583.12円に対しては696.88円高。出来高は4006枚となっている。

　TOPIX先物期近は3876ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は32.84ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59280　　　　　+490　　　　4006
日経225mini 　　　　　　 59280　　　　　+495　　　 60897
TOPIX先物 　　　　　　　　3876　　　　 +22.5　　　　3729
JPX日経400先物　　　　　 35160　　　　　+170　　　　 406
グロース指数先物　　　　　 732　　　　　　+4　　　　 187
東証REIT指数先物　　売買不成立

