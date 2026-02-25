日経225先物：25日19時＝490円高、5万9280円
25日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比490円高の5万9280円と急騰。日経平均株価の現物終値5万8583.12円に対しては696.88円高。出来高は4006枚となっている。
TOPIX先物期近は3876ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は32.84ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59280 +490 4006
日経225mini 59280 +495 60897
TOPIX先物 3876 +22.5 3729
JPX日経400先物 35160 +170 406
グロース指数先物 732 +4 187
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
