À½Â¤¶È¥È¥ì¥ó¥É¤ò¿ô»ú¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯ºÇ¿·Ê¬ÀÏ¡ªResearch Nester¡ÖÆüËÜ¤Î¸ÇÂÎÍÏÀÜ¥ï¥¤¥ä»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¡×
2026Ç¯2·î23Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î¸ÇÂÎÍÏÀÜ¥ï¥¤¥ä»Ô¾ì¡×Ä´ºº¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀè¹Ô¤¤ò¿ô»ú¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¤Ç¤Ï523¼Ò¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¼ûÍ×¿ä°Ü¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¹ñÆâ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¼Â´¶ÃÍ¤Ë¶á¤¤Èæ³Ó¼´¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
Research Nester¡ÖÆüËÜ¤Î¸ÇÂÎÍÏÀÜ¥ï¥¤¥ä»Ô¾ìÄ´ºº¡×
Ä´ºº·ë²ÌÈ¯É½Æü¡§2026Ç¯1·î4ÆüÄ´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î¡½2026Ç¯1·îÄ´ººÂÐ¾Ý¡§523¼ÒÄ´ºº¼êË¡¡§¸½ÃÏÄ´ºº228·ï¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº295·ïÄ´ºº¥¨¥ê¥¢¡§Åìµþ¡¢²£ÉÍ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢»¥ËÚ¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¹ñÆâ¼çÍ×ÅÔ»Ô
Research Nester¤Ï¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¡¢¶¥¹çÆ°¸þ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼ÂÌ³´ó¤ê¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¶¯¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¹¹¿·¤ÈGXÅê»ñ¤Î³ÈÂç¶ÉÌÌ¤Ç¸ÇÂÎÍÏÀÜ¥ï¥¤¥ä¼ûÍ×¤ò¤É¤¦ÆÉ¤à¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¿ä°Ü¤ÈÀ®Ä¹Î¨¤Î¸«ÄÌ¤·
2025Ç¯»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡§458.2É´ËüÊÆ¥É¥ë2026Ç¯»Ô¾ìµ¬ÌÏ¸«¹þ¤ß¡§469.6É´ËüÊÆ¥É¥ë2035Ç¯»Ô¾ìµ¬ÌÏÍ½Â¬¡§586.5É´ËüÊÆ¥É¥ëÍ½Â¬CAGR¡Ê2026¡½2035Ç¯¡Ë¡§2.5%
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2025Ç¯¤Î458.2É´ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2035Ç¯¤Ë586.5É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
µÞ³ÈÂç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÀßÈ÷¹¹¿·¤È»º¶È¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿Ãæ´ü¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²·¿À®Ä¹¡£
2026Ç¯»þÅÀ¤Ç469.6É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÆÏ¤¯Í½Â¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã±Ç¯¤Ç¤â¼ûÍ×¤Î¸ü¤ß¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤Ç¤â¾å¸þ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¼ûÍ×¤òÁ°Äó¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¤Ï°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÀ¯ºöÅê»ñ¤È»º¶ÈÇØ·Ê
¹ñÅÚ¶¯ð×²½5¤«Ç¯²ÃÂ®²½·×²è¡§15Ãû±ßµ¬ÌÏGX´±Ì±Åê»ñÌÜÉ¸¡§10Ç¯´Ö¤Ç150Ãû±ßÄ¶¿åÁÇ¶¡µëÎÌÌÜÉ¸¡§2É´Ëü¥È¥ó¢ª2040Ç¯¤ËÌó12É´Ëü¥È¥ó
¹ñÅÚ¶¯ð×²½¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏÅê»ñ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¶¶ÎÂ¤äÇÛ´É¤Ê¤ÉÍÏÀÜ¹©Äø¤òÈ¼¤¦¹©»ö¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
GXÎÎ°è¤Ç¤Ï¿åÁÇ´ØÏ¢¤ÎÀßÈ÷À°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ä´ØÏ¢¥¤¥ó¥Õ¥é¸þ¤±¤Î²Ã¹©¼ûÍ×¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£
¸ÇÂÎÍÏÀÜ¥ï¥¤¥ä¤Ï¥Ò¥å¡¼¥à¤ä¥¹¥é¥°¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºî¶È´Ä¶¤È¹©Äø¸úÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤òÁÀ¤¦¸½¾ì¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤ºàÎÁ¡£
·úÀß¡¦ÀßÈ÷¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Æ±»þ¤ËÆ°¤¯¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ºàÎÁÁªÄê¤Î´ð½à¤¬¥³¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ü¹©À¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥·¥§¥¢¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¿¥¤¥×ÊÌºÇÂç¥·¥§¥¢¸«¹þ¤ß¡Ê2035Ç¯¡Ë¡§¸ÇÂÎ¥ï¥¤¥ä46%Âçºå¤ÎÀ½Â¤´ë¶È¿ô¡§15,000¼ÒÄ¶¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎGDP´óÍ¿¸«ÄÌ¤·¡Ê2024Ç¯¡Ë¡§¹ñÆâGDPÌó2.9%¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÀ½Â¤¶ÈGDP´óÍ¿¸«ÄÌ¤·¡Ê2024Ç¯¡Ë¡§Ìó13.9%
¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ç¤Ï¸ÇÂÎ¥ï¥¤¥ä¤¬46%¤ÎºÇÂç¥·¥§¥¢¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¼çÎÏ¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤äµ¡³£Ê¬Ìî¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÀºÌ©ÍÏÀÜ¤ÈÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤Ç¤¹¡£
Âçºå¤Ï15,000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÀ½Â¤´ë¶È¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¡³£À½Â¤¤ä¶âÂ°²Ã¹©¤Î¸½¾ì¼ûÍ×¤¬ÃÏ°è»Ô¾ì¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¤ÎËÀ¥°¥é¥Õ¤È¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Î±ß¥°¥é¥Õ¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¤È¡¢ÍÑÅÓ¼´¤È¥¨¥ê¥¢¼´¤òÆ±»þ¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¼çÍ×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÈÄ´ººÀß·×¤ÎÆÉ¤ß¤É¤³¤í
¼çÍ×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¿ô¡Ê·ÇºÜ¡Ë¡§5¼ÒÄ´ººÊýË¡ÆâÌõ¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó228·ï¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó295·ïJFE Steel´ØÏ¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¡§2024Ç¯2·î¡¦2025Ç¯10·î¤Î2·ï
Ä´ºº¤Ç¤ÏDaido Steel¡¢Kobe Steel¡¢Nippon Steel Welding & Engineering¡¢Sumitomo Electric Industries¡¢Iwatani Corporation¤¬¼çÍ×´ë¶È¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢JFE Steel¤Î¿·¹©Ë¡³«È¯¤ä³¤³°¹çÊÛ¤ÎÆ°¤¤¬Ê»µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ»½Ñ¤È¶¡µëÌÖ¤ÎÊÑ²½¤âÄÉ¤¤¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏÄ´ºº228·ï¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº295·ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Àß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì´¶¤È¹°è¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤Ä´ºº¼êË¡¡£
¶È³¦¤ÎÁ´ÂÎ´¶¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢ºÇ½é¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÈ÷Åê»ñ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¯ºö¡¦ÃÏ°è¡¦ÍÑÅÓ¤òÆ±»þ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£
À½Â¤¶È¥È¥ì¥ó¥É¤ò¿ô»ú¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯ºÇ¿·Ê¬ÀÏ¡ª
Research Nester¡ÖÆüËÜ¤Î¸ÇÂÎÍÏÀÜ¥ï¥¤¥ä»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ÆüËÜ¤Î¸ÇÂÎÍÏÀÜ¥ï¥¤¥ä»Ô¾ì¤Ï2035Ç¯¤Ë¤É¤Îµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ëÍ½Â¬¤Ç¤¹¤«¡©
2035Ç¯Ëö¤Ë¤Ï586.5É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ëÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£
Q. Í½Â¬´ü´Ö¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤ÎCAGR¤Ï2.5%¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ÇºÇÂç¥·¥§¥¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¸ÇÂÎ¥ï¥¤¥ä¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬2035Ç¯¤ËÌó46%¤ÎºÇÂç¥·¥§¥¢¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Q. Ä´ºº¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¸½ÃÏÄ´ºº228·ï¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº295·ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
