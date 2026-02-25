10Âå¤Î¤¦¤Ä2.5ÇÜ¤Î¾×·â¡Ä²¤ÊÆ¤Ç¥¬¥é¥±¡¼Éü¸¢¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥º¥Ö¥º¥Ö¤ÎÆüËÜ¤Î»Ò¶¡¤Î"Àº¿ÀÅª¿êÂà"¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ
¢£²¤½£¸þ¤±¥¬¥é¥±¡¼¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇä¤é¤Ê¤¤¥ï¥±
SNS¤â¥²¡¼¥à¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÏÃ¤¹¡×¡ÖÊ¹¤¯¡×¤À¤±¡½¡½¡£
ºò²Æ¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬²¤½£»Ô¾ì¸þ¤±¤ËÌó50¥æ¡¼¥í¡ÊÌó8000±ß¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿4GÂÐ±þ¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó¡ÖKX-TF400¡×¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¬¥é¥±¡¼¤Î¤³¤È¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¸½¾õ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÈÎÇäÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¹Êó¤Ï¡Ö²¤½£¤Î¥¬¥é¥±¡¼»Ô¾ì¤ÏÆüËÜ¤è¤êÂç¤¤¯¡¢°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ½ÉÊÅêÆþ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¤«¤Ä¤ÆNTT¥É¥³¥â¤Î¡ÖP¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¬¥é¥±¡¼¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2013Ç¯9·î¤Ë¹ñÆâ¸Ä¿Í¸þ¤±·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤òëð²Î¤¹¤ëÆüËÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤¤¤ÞÀ¤³¦¤Î°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤Ï¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£Åú¤¨¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬»Ò¶¡¤ËÍ¿¤¨¤ëÊÀ³²¤ËÀ¤³¦¤¬µ¤¤Å¤»Ï¤á¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¡Ö¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¶µ°é¡×¤È¤¤¤¦Æ¨¤²Æ»
ÆüËÜ¤Ïº£¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ø¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤À¡£»Ò¶¡¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î»Ø¿Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¡Ö¸¶Â§¶Ø»ß¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¾ò·ïÉÕ¤ÍÆÇ§¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Êµ¬À©¶¯²½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤òÃæ¿´¤ËSNS¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤ä¹»ÆâÍøÍÑ¤Î¸·³Ê²½¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÀèÆü¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Î³ÆÅÞ¸øÌó¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦SNSµ¬À©¤ò·Ç¤²¤ëÅÞ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡Ö¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¶µ°é¡×°ìÊÕÅÝ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¶µ°é¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£ÎáÏÂ6¡Ê2024¡ËÇ¯ÅÙÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹â¹»À¸¤ÎÊ¿Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ»þ´Ö¤ÏÊ¿¶ÑÌó6»þ´Ö19Ê¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄí¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼ÔÂ¦¤Ï61.1¡ó¤¬¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹â¹»À¸ËÜ¿ÍÂ¦¤Ç¤Ï46.6¡ó¤·¤«¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ç§¼±¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¾òÎã¤ò»Ü¹Ô¤·¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¼«Í³»þ´Ö¤Î¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ¤òÊ¿Æü1»þ´Ö¡¦µÙÆü2»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£¹áÀî¸©¤Ï2020Ç¯4·î¤Ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¡¦¥²¡¼¥à°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¾òÎã¡×¤ò»Ü¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈ³Â§¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤ÅØÎÏµÁÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£À¤³¦¤¬µ¬À©¤ËÆ°¤¤¤¿¡½¡½ÁÊ¾Ù¤ÈË¡À°È÷¤¬²ÃÂ®
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢À¤³¦¤Ï¥¹¥Þ¥Û¡¦SNSµ¬À©¤Ë³Î¼Â¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¤À¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï2023Ç¯10·î¡¢41½£¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÆÃÊÌ¶è¤¬¥á¥¿¡ÊMeta¡Ë¤ò½¸ÃÄÄóÁÊ¡£ÁÊ¾õ¤Ï¡¢Facebook¤ÈInstagram¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÃæÆÇ¤Ë¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤òÀß·×¡¦Å¸³«¤·¤¿¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢1700·ï°Ê¾å¤ÎÁÊ¾Ù¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï2024Ç¯11·î¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎSNSÍøÍÑ¤òÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤ò²Ä·è¡£°ãÈ¿¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¤Ë¤ÏºÇÂç4950Ëü¹ë¥É¥ë¡ÊÌó49²¯±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï2026Ç¯1·î¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡ØÉÔ°Â¤ÎÀ¤Âå¡ÙÃø¼Ô¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ï¥¤¥È¶µ¼ø¤È²ñÃÌ¤·¡¢SNSµ¬À©¶¯²½¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
EU¤Ï2025Ç¯2·î¡¢TikTok¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Ë¡¡ÊDSA¡Ë¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÍ½È÷Åª¸«²ò¤òÈ¯É½¡£¡ÖÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤ËÍ¿¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¤ÇÁ´À¤³¦Çä¾å¹â¤Î6¡ó¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¡¢´Ú¹ñ¤Ï2025Ç¯8·î¤Ë³Ø¹»¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥ÛÀ©¸ÂË¡¤ò²Ä·è¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï2026Ç¯3·î¤«¤é¡¢¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç13¡Á16ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ëSNS¥¢¥¯¥»¥¹À©¸Â¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¥æ¥Í¥¹¥³¤Ï2025Ç¯12·î¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢À¤³¦¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¤¹¤Ç¤Ë³Ø¹»¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Ûµ¬À©¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²Ê³Ø¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂå½þ¡×
¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Ïµ¬À©¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¡£²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç³Ø¤Î¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¼Ô¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ï¥¤¥È¶µ¼ø¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÉÔ°Â¤ÎÀ¤Âå¡Ù¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï2026Ç¯1·îË®ÌõÈ¯¹Ô¡Ë¤Ç¡¢2010Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÀº¿ÀÅª¿êÂà¤ò¼Â¾Ú¥Ç¡¼¥¿¤Ç¼¨¤·¤¿¡£10Âå¤Î¤¦¤ÄÉÂÈ¯¾ÉÎ¨¤Ï2010Ç¯°Ê¹ß2.5ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£¤È¤ê¤ï¤±SNS¾å¤Ç¤Î³°¸«Èæ³Ó¤ä¥¤¥¸¥á¤Ê¤É¤Ë¾¯½÷¤¬ÆÃ¤ËÀÈ¼å¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¥Ï¥¤¥È¶µ¼ø¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯Ç¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ý¥ë¥Î¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ï¥¤¥È¶µ¼ø¤Ï·ÐºÑ³Ø¤Î¡Öµ¡²ñÈñÍÑ¡×³µÇ°¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÃÈñ¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£¼ã¼Ô¤¬½µ40¡Á50»þ´Ö¤ò²èÌÌ¤ËÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÈ¯Ã£¾åÉ¬¿Ü¤Ê¡ÈÂÎ¸³¡É¤Î»þ´Ö¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢4¤Ä¤Î¥³¥¢¤Ê³²¤¬À¸¤¸¤ë¡£¿çÌ²ÉÔÂ¡¢Ãí°ÕÎÏ¤ÎÊ¬»¶¡¢°ÍÂ¸¾É¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¥¹¥¥ë¤ÎÈ¯Ã£ÁË³²¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢ÈËÅÄ²í¹°¶µ¼ø¡ÊÅìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø¡Ë¤äÀîÅçÎ´ÂÀ¶µ¼ø¡¦ºç¹ÀÊ¿½õ¶µ¡ÊÅìËÌÂç³Ø¡Ë¤é¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄ¹»þ´ÖÍøÍÑ¤¬Ç¾¤Ë¿¼¹ï¤Ê°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤¬Æ°¤±¤Ê¤¤¡Ö3¤Ä¤Î¹½Â¤¡×
¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ïµ¬À©¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£3¤Ä¤Î¹½Â¤ÅªÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢·ûË¡¾å¤Î¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¡×¤Ø¤Î²á¾êÇÛÎ¸¡£ÆüËÜ¹ñ·ûË¡Âè21¾òÂè2¹à¤Ï¸¡±Ü¤ÈÄÌ¿®¤ÎÈëÌ©¤Î¿¯³²¤ò¶Ø¤¸¤ë¡£ÀïÁ°¤Î¸ÀÏÀÅýÀ©¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢Àï¸åÆüËÜ¤ÏÉ½¸½¤Î¼«Í³¤òÀäÂÐ»ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤È»Ò¤É¤â¤ÎÊÝ¸î¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëË¡ÅªÏÈÁÈ¤ß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Î¸Â³¦¡£OECD¹ñºÝ¶µ°÷»ØÆ³´Ä¶Ä´ºº2024¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°÷¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç½µ52.1»þ´Ö¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç½µ55.1»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÊ¿¶Ñ¤ÎÌó40»þ´Ö¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²óÄ´ºº¤«¤é²þÁ±¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»²²Ã¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÃæ¤ÇºÇÄ¹¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¥Ûµ¬À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÈÌ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢GIGA¥¹¥¯¡¼¥ë¹½ÁÛ¤Ç¡Ö1¿Í1ÂæÃ¼Ëö¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿À¯ºö¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤âÌäÂê¤À¡£
É®¼Ô¤¬ÃÏÊý¤Î¾®³Ø¹»¶µ°÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¡£µÙ¤ß»þ´Ö¤â¤í¤¯¤Ë¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆ¯¤¡¢15Ç¯´Ö¿Í¼êÉÔÂ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¶µ°é¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÃÏÊý¤Î¸øÎ©³Ø¹»¤ÏÍ½»»ÉÔÂ¤Ç½½Ê¬¤ÊWiFi´Ä¶¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤Ç¤¤º¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ËWiFi¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢°Â²Á¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç»È¤¤¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·Á¤À¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬³ØÎÏ¤Ï¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ°é¿ä¿Ê¤ÎÌ·½â¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè»°¤Ë¡¢¾ÊÄ£¤Î½Ä³ä¤ê¹ÔÀ¯¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¢ÁíÌ³¾Ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¾ÊÄ£¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½ê´É¤·¡¢Åý°ìÅª¤Êµ¬À©¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ê¤¤¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡©
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬²¤½£¸þ¤±¤Ë¥¬¥é¥±¡¼¤òÀ¸»º¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ûÍ×¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤áÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¸½¼Â¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤¬µ¤¤Å¤»Ï¤á¤¿¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÈSNS¤ÎÊÀ³²¡×¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±½ã¤Ë¹ñÆâ¤Ç¤â¡Öµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¬À©¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¼«¼çÀ¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£²ÈÄí´Ä¶¤ä¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÂ¿ÍÍ¤À¡£¶µ°é¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÏÈÁÈ¤ß¤òÀß·×¤·¡¢¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¶µ°é¤ÎÍøÅÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡£
¤¿¤À¡¢Æ±»þ¤Ë¤½¤Î¡Ö¸Â³¦¡×¤È¡Ö·çÅÀ¡×¤òÊä¤¦É¬Í×¤â¤¢¤ë¡£
¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ÇÌ¡²è¸¶ºî¼Ô¤ÎÇ¦Â¤ß¤«¤ó¤µ¤ó¤¬2022Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ø¡ô¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÛÎì¤ò¤ä¤á¤¿¤¯¤Æ¡Ù¡ÊÊ¸·Ý¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë»î¹Ôºø¸í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÖ¤Ã¤¿¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¡£Ãø½ñÈ¯Çä¸å¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡Ê¤´ËÜ¿Í¤Ï¼ã¤¤¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ë¡ÖÏ·³²¡×¡Ö»à¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·ã¤·¤¯ÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢Ç¦Â¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤«¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¶¦À¸¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
À¤³¦¤¬µ¬À©¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤È¶¦À¸¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£°ì¤Ä¤À¤±³Î¤«¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£·èÃÇ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¹¯Èï³²¤¬¹¤¬¤êÂ³¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ºòÇ¯¡¢¾®Ãæ¹âÀ¸¤Î¼«»¦¼Ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢G7³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë10¡Á19ºÐ¤Î»à°ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«»¦¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤À¡£¤½¤Î»ö¼Â¤È¥¹¥Þ¥Û¤ËÉ¬¤º¤·¤âÄ¾ÀÜÅª¤Ê°ø²Ì´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ÆÀ¤Âå¤Ï»Ò¶¡¤ÎÌ¿¤È·ò¹¯¤ò¶¼¤«¤¹¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÃÓÅÄ ÏÂ²Ã¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤ï¤«¡Ë
¥æ¡¼¥¹¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¡ÊYRI¡Ë¸¦µæ°÷¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
Ê¸²½¡¢¼Ò²ñ¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢²ÈÂ²À¯ºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¹ñºÝÅª¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÇÈ¯¿®¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¼ã¼Ô¸¦µæ¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£
