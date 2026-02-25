専門家が教える少年野球の制球力アップ術

少年野球で「なかなかストライクが入らない」子に、どう教えたらよいか悩むケースは少なくない。実はその原因は、腕の振りといった技術以前に、「立ち方」や「体の連動」にあるかもしれない。土台となる姿勢や、腕や足のちょっとした使い方で、投球の安定感は大きく変わってくる。専門家の知見を参考に、子どもたちが無理なく制球力を高められる秘訣を探っていこう。

・試合でボールがバラつくのは、体のどこに原因が隠れているのか。

・リリースポイントを一定にするために、意識したい体の動きはあるか。

・フォームを大きく変えずに、コースを狙いやすくする工夫を知りたい。

東京農業大学の勝亦陽一教授は、野球のあらゆる動きの基礎として、「片足で立つ能力」が大切だという。制球が定まらない選手に片足で立ってもらうと、フラフラと不安定になるケースが多い。投球は片足で立つ姿勢から始まるため、最初の形が崩れると体重移動もバラバラになり、再現性が低くなってしまう。勝亦教授は、両手を腰に当てて軸足の指を浮かせるバランスチェックを推奨。足裏全体で地面をしっかり捉えて立つ習慣が、安定した投球を支える大切な一歩になってくる。

ジャイアンツアカデミーで指導にあたる球団OBの黒田響生さんは、リリースを安定させる鍵として「腕の入れ替え」を挙げる。多くの子どもは投げる手ばかりに意識がいき、グラブ側の手の使い方がおろそかになりがちだ。黒田さんは、ボクシングのパンチのように（右投げの場合）「左手を引きながら右手で打つ」感覚で、両腕を連動させるようアドバイス。足を動かさずにその場で手の入れ替えを行う練習だけでも、連動性とタイミングを掴むのに役立つ。

元MLBトレーナーの高島誠さんは、「手先だけでボールを操ろうとすることが、逆に制球を乱す」と指摘する。そこで提案するのが、グラブと踏み出し足を使った自然な調整法だ。投げたいコースに向けてグラブを出し、踏み出し足の向きを半足分ほど微調整するだけで、フォームを崩さずにコントロールをつけやすくなる。高島さんは「まずはストライクゾーンを左右の2つに分けることから」と、初めは目標をシンプルにし、段階を踏んで成功体験を積ませることを勧めている。

プロ指導者の視点を取り入れることは、子どもたちが自分自身と向き合う良いきっかけになる。小手先の修正に頼らず、土台や連動性を1つ1つ見直し、試合で役立つ本物の技術を身につけていきたい。

・安定した投球の土台を作るために、軸足の指を上げた状態でフラつかずに立てるようバランス感覚を養う。

・リリースのバラつきを防ぐには、グラブを胸元に引き込む力と投げる手の動きを一致させる。

・コースを狙う際は、狙った方向にグラブを向け、踏み出し足をわずかに調整することで制球できる。（First-Pitch編集部）