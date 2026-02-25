¡ÖLUNA¡¡SEA¡×J¡¢ÄÀÄË¡Ä¡Ö¿¿Ìð¤¯¤ó¤¬Ã¡¤Â³¤±¤¿¥Ó¡¼¥È¤ÏÂÎ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¿¿Ìð¤µ¤ó¡¡17Æü¤Ë»àµî
¡¡LUNA¡¡SEA¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¢J¡Ê55¡Ë¤¬24Æü¡Ö¿¿Ìð¡¡ÄÉÅéÆÃÊÌÊüÁ÷¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÍÎÁ¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¥É¥é¥à¤Î¥ê¥º¥àÂâ¤È¤·¤Æ35Ç¯°Ê¾å¡¢²»¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¡Ö¿¿Ìð¤¯¤ó¤¬Ã¡¤Â³¤±¤¿¥Ó¡¼¥È¤ÏÂÎ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÆ±»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ý¥«¥ó¤È¿´¤Ë·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Ìó1»þ´Ö20Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÍÆÂÎµÞÊÑ¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËµÞ¹Ô¤·¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤¿ºòÇ¯2·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¸å¡¢º£¸å¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿·¶Ê¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿¿Ìð¤¯¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¿¿Ìð¤¯¤ó¤Î¥É¥é¥à¤ò¾è¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²¶¤¿¤Á¤À¤±¤Çºî¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿·¶Ê¤ÎÀ©ºî¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¡Ö²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤â¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï²¶¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿¿Ìð¤¯¤ó¤Î±éÁÕ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤â¤¢¤ë¡×¤È¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬±éÁÕ¤·¤¿Ì¤È¯É½¶Ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤ò¥Ð¥ó¥É¤ËÍ¶¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¿¿Ìð¤¯¤ó¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦²»³Ú¤Ï¤ä¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê°¦¤Î¡Ë¹ðÇò¤ò¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë³§¤µ¤ó¤ËÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£Íè·î12Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀ¾Â¼¡¡°½Çµ¡Ë
¡¡¡ÔÀ¸ÇÛ¿®¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ë¡ÕJ¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ÏÊÆ¹ñ¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¤Û¤«¡¢LUNA¡¡SEA¤¬½ªËëÈ¯É½²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¹á¹Á¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¡£¸á¸å9»þ²á¤®¡¢¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿J¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖJ¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡Ê¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î»à¤ò¡Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤Ã¤È¿¿Ìð¤µ¤ó¤â¸«¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬»¦Åþ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤ËJ¤Ï¡Ö¿¿Ìð¤¯¤ó¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£²¹¤«¤¤¾Ð´é¤Ë¡Öº£¤Þ¤Çµã¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Èµã¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£