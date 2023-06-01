¥¢¥ë¥Ô¡¼Ê¿»Ò¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿¡í¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡í14ºÐÄ¹ÃË¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡×¡Ö¤Ç¤«¤Ã¡ª¡×Æ£ËÜÈþµ®¤éÀä»¿
¡¡¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤¬¡¢14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ä¹ÃË¤Î¶á±Æ¤Ë¡¢MC¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤È²£ß·²Æ»Ò¤¬Àä»¿¤ÎÀ¼¤òÁ÷¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¢¥ë¥Ô¡¼Ê¿»Ò¤Î¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ê14ºÐ¡É¹â¿ÈÄ¹¡ÉÄ¹ÃË
¡¡¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¤Ï¡¢3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ëÆ£ËÜÈþµ®¤È²£ß·²Æ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡È¥Þ¥Þ¤ÎËÜ²»¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£2·î24Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢4»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ëÊ¿°¦Íü¡¢2»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤È¼ò°æ·òÂÀ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»×½Õ´ü¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÄ¹ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÀ¸°Õµ¤¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Ê¿»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ëÊ¿»Ò¤È¤ÏÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö2¿Í¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢È¿¹³´ü¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÉã»Ò¤Îå«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÃæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËMC¿Ø¤Ï¶Ã¤¡£¿ÈÄ¹¤Ï173¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¤¡¢¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ê»Ñ¤Ë¡¢²£ß·¤ÈÆ£ËÜ¤Ï¡Ö¥Ç¥«¤Ã¡ª¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ä¹ÃË¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¿»Ò¤Ï¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î»ÍÀéÆ¬¿È¡¦ÅÔÃÛÂóµª¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿°ìÃå¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¡ÊÄ¹ÃË¤Ë¡Ë1ÆüÌÜ¤Ç¤Ö¤ó¤É¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£