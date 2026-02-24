『うたコン』拡大版SP！徳永英明×CHEMISTRY、純烈×M!LKなど一夜限りのコラボを披露
3月3日19時30分より、NHK総合『うたコン』拡大版スペシャルが放送。節目の春にふさわしい豪華ラインナップで、未来へ繋ぐ楽曲が届けられる。
■曲目
「3000days」いぎなり東北産
「ラヴ・イズ・オーヴァー」CHEMISTRY
「雪椿」小林幸子
「あばれ太鼓」坂本冬美 太鼓：M!LK（塩崎太智/「崎」は、たつさきが正式表記・曽野舜太）
「約束はいらない～プラチナ」坂本真綾 Pf：菅野よう子
「青葉城恋唄」さとう宗幸 ※事前収録
「大都会」島津亜矢 西川貴教
「前略、道の上より」純烈 M!LK（佐野勇斗、山中柔太朗、吉田仁人）
「壊れかけのRadio」徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記） CHEMISTRY
「夢伝説」徳永英明
「Ignis-イグニス-」西川貴教
「生きる」美川憲一
「さそり座の女」美川憲一 小林幸子
「あゝ松の廊下」三山ひろし 山内惠介
「好きすぎて滅！」M!LK
「この世は祭り」山内惠介 ダンス：いぎなり東北産
「花は咲く」出演者全員 Pf：菅野よう子
■坂本真綾が初の音楽番組生出演
『うたコン』ならではの一夜限りのスペシャルなコラボレーションでは、デビュー40周年を迎えた徳永英明がCHEMISTRYとの極上のハーモニーで「壊れかけのRadio」を披露。放送翌日がデビュー記念日となる坂本冬美は、デビュー曲「あばれ太鼓」をM!LKの塩崎太智＆曽野舜太による太鼓とともにパフォーマンス。さらに、三山ひろし×山内惠介による三波春夫の長編浪曲「あゝ松の廊下」、西川貴教×島津亜矢は「大都会」を熱唱する。
純烈×M!LK（佐野勇斗、山中柔太朗、吉田仁人）による「前略、道の上より」など、ここでしか観ることのできないスペシャルな共演が続々。
そして、2025年に大病を経験した美川憲一は、ステージで復帰後初となるテレビ生歌唱。闘病を支えた盟友・小林幸子との共演で名曲を披露する。
東日本大震災から15年の特集企画では、仙台の地から届ける、さとう宗幸の「青葉城恋唄」、被災経験を胸に歩んできた9人組アイドルグループ・いぎなり東北産が歌う「3000days」、そして出演者全員で「花は咲く」を届ける。それぞれの“あの日から15年”の想いが詰まったステージは必見だ。
歌手・声優・俳優として活躍し、デビュー30周年を迎える坂本真綾は、『うたコン』で初めて音楽番組に生出演。デビュー曲「約束はいらない」（TVアニメ『天空のエスカフローネ』オープニングテーマ）、そして「プラチナ」（TVアニメ『カードキャプターさくら』オープニングテーマ）をメドレーでテレビ初披露する。さらに、プロデュースを担当した菅野よう子がピアノ演奏で参加。『うたコン』だけのスペシャルバージョンで聴かせる。
その他、西川貴教、M!LK、山内惠介の話題曲や、徳永英明、CHEMISTRYの極上カバーも。ぜひ、番組をチェックしよう。
■坂本真綾 コメント
■菅野よう子 コメント
真綾ちゃんが30年歌い続けてくれたこともおめでとうですが、30年もの間、あなたの人生の近くにこの音楽を置いてくれた聴き手の皆さんに、ありがとうを伝えたいです。
■番組情報
NHK総合『うたコン』
03/03（火）19:30～20:42
※NHK ONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
出演：いぎなり東北産、菅野よう子、CHEMISTRY、小林幸子、坂本冬美、坂本真綾、島津亜矢、純烈、徳永英明、西川貴教、美川憲一、三山ひろし、M!LK、山内惠介
（事前収録）さとう宗幸
