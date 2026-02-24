miwaが、キリン”晴れ風ACTION” × “THE FIRST TAKE”のタイアップ曲として書き下ろした新曲を3月上旬にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露することが明らかになった。

デビュー15周年イヤーを迎え、精力的に活動しているmiwa。今週2月28日(土) には＜15th anniversary tour “miwa”＞のツアーファイナルをZepp Nagoyaで迎える。そんなメモリアルイヤーを締めくくるのが今回の新曲となる。

2024年4月に発売された「キリンビール 晴れ風」は、ビールとともに楽しまれてきた日本の風物詩（桜・花火）を守り、そこに集う人々の笑顔を未来につなげることを目指す取り組み「晴れ風ACTION」を行なっている人気商品。

今回、桜の楽曲を歌ってきたアーティストとともに、桜保全活動を広めるために、晴れ風ACTIONは「THE FIRST TAKE」とコラボレーションを実施。晴れ風ACTIONに共感したmiwaが、3月上旬に「THE FIRST TAKE」へ特別出演し、桜への想いを込めた新曲を歌唱することになった。

今回の企画に対しmiwaは以下のコメントを寄せている。

◆ ◆ ◆

桜は、ただ咲いているだけじゃない。

毎年そこにいて、出会いも別れも、涙も笑顔も、全部知っている。

だから桜を守ることは、景色を守ることじゃなくて、私たちの記憶や、大切な瞬間を守ることだと思います。

桜の下でこの曲を聴いたとき、あなたは誰を思い浮かべますか？

どんな春を思い出しますか？

桜はいつも、私たちのそばで静かに見守ってきた。

だからこそ、未来の春も変わらず咲き続けられるように、桜を守る活動に心から共感しています。

未来の誰かが、また桜の下で恋をして、心が咲くように。

この歌が、あなたの春にそっと届きますように。

◆ ◆ ◆

配信リリース日や、「THE FIRST TAKE」での新曲公開日等、詳細は後日発表となる。お楽しみに。

■キリンビール「晴れ風ACTION」について

【これまでの活動振り返りと26年取り組み内容】

「晴れ風」は売上の一部を活用して、失われつつある日本の風物詩である桜と花火大会の保全・継承に取り組んでいます。2024年・2025年共に「桜」「花火大会」をテーマに活動を行い、寄付金額は累計で2億円を突破しました。 また、25年は新たに、スマートフォンで撮影した桜の健康状態や樹齢をAIが判定し、位置情報とともに全国の自治体に届けられる「桜AIカメラ」や、やむなく中止となった全国の花火を、大阪・関西万博の夜空に打ち上げる「晴れ風ACTION特別共催 未来につなぐ希望の花火」といった支援にも取り組んできました。26年も引き続き、桜の保全活動と花火大会の支援活動を継続してまいります。