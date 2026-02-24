フォーシーズンズホテル東京大手町の「桜スプリングアフタヌーンティー」は桜とヨーロッパの春がテーマ。春の訪れを五感で感じて
◆フォーシーズンズホテル東京大手町の「桜スプリングアフタヌーンティー」は桜とヨーロッパの春がテーマ。春の訪れを五感で感じて
※写真はイメージ
フォーシーズンズホテル東京大手町の「THE LOUNGE」にて、桜とヨーロッパの春をテーマにした「桜スプリングアフタヌーンティー」を開催。期間は、2026年3月1日（日）から4月19日（日）まで。
桜色に染まる可憐なスイーツに加え、ヨーロッパの春の祭典「イースター」にちなんだ、エッグやうさぎをモチーフにした愛らしいスイーツが登場。ホテルにいながらお花見気分に浸れる、心躍るアフタヌーンティー体験を楽しんで。
実力派シェフが贈る贅沢な春のアフタヌーンティー
ヨーロッパと日本、ふたつの春の訪れを告げる「桜スプリングアフタヌーンティー」。スイーツを担当するのは、フォーシーズンズホテル東京大手町のエグゼクティブペストリーシェフのミケーレ・アッハ?テマルコ氏。セイボリーは、パリエッフェル塔内にあるレストラン ル ジュール ヴェルヌ（Le Jules Verne）など、錚々たるシェフのもとで腕を磨いたフォーシーズンズホテル東京大手町のエグゼクティブスーシェフ・久世健介氏が手がける。
両フレンチシェフのこだわりが詰まった品々は驚くほど繊細で、まるでフレンチのコース料理を味わっているかのよう。食感や味わいの変化に富んだアフタヌーンティーで、心ときめく春の美食体験を堪能して。
◆「桜スプリングアフタヌーンティー」注目のスイーツとセイボリー
カモミールムース、金柑とブラッドオレンジのコンフィチュール
うさぎとチューリップをイメージした春限定スイーツ
イタリア出身のペストリーシェフ、エミケーレ氏にとって、春はイースターとチューリップの季節。そんな春のワンシーンをイメージしたのが、イエローに彩られたうさぎ型スイーツ「カモミールムース、金柑とブラッドオレンジのコンフィチュール」。
味の決め手は、金柑とオレンジの爽やかな酸味と、カモミールの優しい花の香り。そこにヘーゼルナッツの芳醇で香ばしい風味が重なり合い、絶妙なバランスに仕上げられている。かわいらしい見た目からは想像できないような奥深い味わいを楽しんで。
桜とフリュイノワールのタルト
桜とベリーのハーモニーが楽しめる春色の贅沢タルト
フランス語で濃厚なベリー類を意味する「フリュイノワール」と、日本の桜の共演が楽しめる「桜とフリュイノワールのタルト」もおすすめ。美しい曲線を描く桜のシャンティが優しく包み込むのは、ルビー色に輝くブラックベリーとカシスのコンポート。ひと口食べれば、桜のほのかな香りが漂うなめらかなシャンティと、ベリーのみずみずしい甘みが溶け合って繊細な味わいが広がる。サクッとしたタルトの歯応えを楽しみながら、複数の食感と奥行きある余韻を感じてみよう。
グリーンピースムースとパッションフルーツのタルトレット 桜クランチとベーコンクリームチーズ
桜の儚さと新緑の美しさを表現した彩り豊かなセイボリー
「グリーンピースムースとパッションフルーツのタルトレット 桜クランチとベーコンクリームチーズ」は、スイーツと見間違えるほどかわいらしいセイボリー。桜吹雪が緑の芝生に舞い降りる、美しい春の風景が表現されている。
グリーンピースのほのかな甘みと爽やかな春野菜の味わいに、パッションフルーツのトロピカルな酸味と香りが鮮やかに絡み合う、爽やかで意外性のある1品。タルトレット生地の軽やかな食感とともに、新しい春の味覚を召し上がれ。
左／ブロッサム ウィスパー、中央／ココ ミラージュ、右／ウエルカムドリンク
色鮮やかなウエルカムドリンクや季節のモクテルも登場
アフタヌーンティーに欠かせないドリンクも、季節の移ろいを感じられるラインナップでお届け。まずは、ヨーロッパの春を象徴するミモザの花をイメージしたウエルカムドリンクで乾杯。鮮やかなパステルカラーのドリンクが、これから始まる特別な時間を盛り上げてくれる。
桜がふわりと香る「ブロッサム ウィスパー」は、赤紫蘇のお茶をベースにしたモクテル。和の素材ならではの上品な酸味がスイーツの合間にぴったり。「ココ ミラージュ」は、春の訪れを告げる新緑の輝きをイメージしたモクテル。緑茶をベースに、オレンジリキュールと白ブドウのジュースをミックス。キリッとした清涼感を楽しんで。
花々で彩られた華やかな空間で、春のムードに包まれる優雅なひとときを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
都心を見渡すロケーションで、旬の素材を取り入れた極上スイーツやセイボリーを堪能
天井から床までの窓一面に緑豊かな皇居の森、そして晴れた日には富士山まで見渡せる絶景が広がる「THE LOUNGE」。ティーソムリエが選ぶ日本茶のセレクションとともに、エグゼクティブペストリーシェフによるスイーツや和の食材を取り入れたセイボリーが美しく盛り付けられたアフタヌーンティー、創造性あふれるパフェやデセール、カクテルタイムなど、時間帯やシーンに合わせて美しい眺望とダイニング体験を楽しめる。
※写真はイメージ
フォーシーズンズホテル東京大手町の「THE LOUNGE」にて、桜とヨーロッパの春をテーマにした「桜スプリングアフタヌーンティー」を開催。期間は、2026年3月1日（日）から4月19日（日）まで。
桜色に染まる可憐なスイーツに加え、ヨーロッパの春の祭典「イースター」にちなんだ、エッグやうさぎをモチーフにした愛らしいスイーツが登場。ホテルにいながらお花見気分に浸れる、心躍るアフタヌーンティー体験を楽しんで。
実力派シェフが贈る贅沢な春のアフタヌーンティー
ヨーロッパと日本、ふたつの春の訪れを告げる「桜スプリングアフタヌーンティー」。スイーツを担当するのは、フォーシーズンズホテル東京大手町のエグゼクティブペストリーシェフのミケーレ・アッハ?テマルコ氏。セイボリーは、パリエッフェル塔内にあるレストラン ル ジュール ヴェルヌ（Le Jules Verne）など、錚々たるシェフのもとで腕を磨いたフォーシーズンズホテル東京大手町のエグゼクティブスーシェフ・久世健介氏が手がける。
両フレンチシェフのこだわりが詰まった品々は驚くほど繊細で、まるでフレンチのコース料理を味わっているかのよう。食感や味わいの変化に富んだアフタヌーンティーで、心ときめく春の美食体験を堪能して。
◆「桜スプリングアフタヌーンティー」注目のスイーツとセイボリー
カモミールムース、金柑とブラッドオレンジのコンフィチュール
うさぎとチューリップをイメージした春限定スイーツ
イタリア出身のペストリーシェフ、エミケーレ氏にとって、春はイースターとチューリップの季節。そんな春のワンシーンをイメージしたのが、イエローに彩られたうさぎ型スイーツ「カモミールムース、金柑とブラッドオレンジのコンフィチュール」。
味の決め手は、金柑とオレンジの爽やかな酸味と、カモミールの優しい花の香り。そこにヘーゼルナッツの芳醇で香ばしい風味が重なり合い、絶妙なバランスに仕上げられている。かわいらしい見た目からは想像できないような奥深い味わいを楽しんで。
桜とフリュイノワールのタルト
桜とベリーのハーモニーが楽しめる春色の贅沢タルト
フランス語で濃厚なベリー類を意味する「フリュイノワール」と、日本の桜の共演が楽しめる「桜とフリュイノワールのタルト」もおすすめ。美しい曲線を描く桜のシャンティが優しく包み込むのは、ルビー色に輝くブラックベリーとカシスのコンポート。ひと口食べれば、桜のほのかな香りが漂うなめらかなシャンティと、ベリーのみずみずしい甘みが溶け合って繊細な味わいが広がる。サクッとしたタルトの歯応えを楽しみながら、複数の食感と奥行きある余韻を感じてみよう。
グリーンピースムースとパッションフルーツのタルトレット 桜クランチとベーコンクリームチーズ
桜の儚さと新緑の美しさを表現した彩り豊かなセイボリー
「グリーンピースムースとパッションフルーツのタルトレット 桜クランチとベーコンクリームチーズ」は、スイーツと見間違えるほどかわいらしいセイボリー。桜吹雪が緑の芝生に舞い降りる、美しい春の風景が表現されている。
グリーンピースのほのかな甘みと爽やかな春野菜の味わいに、パッションフルーツのトロピカルな酸味と香りが鮮やかに絡み合う、爽やかで意外性のある1品。タルトレット生地の軽やかな食感とともに、新しい春の味覚を召し上がれ。
左／ブロッサム ウィスパー、中央／ココ ミラージュ、右／ウエルカムドリンク
色鮮やかなウエルカムドリンクや季節のモクテルも登場
アフタヌーンティーに欠かせないドリンクも、季節の移ろいを感じられるラインナップでお届け。まずは、ヨーロッパの春を象徴するミモザの花をイメージしたウエルカムドリンクで乾杯。鮮やかなパステルカラーのドリンクが、これから始まる特別な時間を盛り上げてくれる。
桜がふわりと香る「ブロッサム ウィスパー」は、赤紫蘇のお茶をベースにしたモクテル。和の素材ならではの上品な酸味がスイーツの合間にぴったり。「ココ ミラージュ」は、春の訪れを告げる新緑の輝きをイメージしたモクテル。緑茶をベースに、オレンジリキュールと白ブドウのジュースをミックス。キリッとした清涼感を楽しんで。
花々で彩られた華やかな空間で、春のムードに包まれる優雅なひとときを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
都心を見渡すロケーションで、旬の素材を取り入れた極上スイーツやセイボリーを堪能
天井から床までの窓一面に緑豊かな皇居の森、そして晴れた日には富士山まで見渡せる絶景が広がる「THE LOUNGE」。ティーソムリエが選ぶ日本茶のセレクションとともに、エグゼクティブペストリーシェフによるスイーツや和の食材を取り入れたセイボリーが美しく盛り付けられたアフタヌーンティー、創造性あふれるパフェやデセール、カクテルタイムなど、時間帯やシーンに合わせて美しい眺望とダイニング体験を楽しめる。