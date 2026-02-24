この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

茂木健一郎（脳科学者）が「#旅ラン 鹿児島県牧園町、高千穂を走る。さわやかな高原とたたずまいの町並み、そしてお馬さん。２０２６年２月１６日出走。」と題した動画を公開しました。鹿児島県の霧島高原エリアを舞台に、小雨がぱらつく中で行われた「旅ラン」の様子を伝えています。



動画は、鹿児島県霧島市の牧園町高千穂エリアからスタートします。気温13度、小雨というコンディションの中、茂木氏は「比較的暖かい」と語り走り出しました。この場所は標高約700メートルという高地に位置しており、「酸素分圧が地表の90%くらい」「若干酸素が薄い感じ」と、高原特有の環境を身体で感じながらのランニングとなります。



道中では、冬から春への移ろいを感じさせるススキや梅の花、地元の「朝日ヶ丘住宅」や「霧島高原国民休養地」といった施設を通過します。「初めての街走るの面白いな」とつぶやきながら、海音寺潮五郎の歌碑などの史跡にも足を止め、その土地の歴史や文化に想いを馳せました。また、「霧島高原乗馬クラブ」付近では放牧されている馬たちに遭遇し、「夏になったら子供達を乗せてあげてくれ」と声をかける場面も見られます。



約3.5キロメートルの道のりを走り終えた茂木氏は、旅ランについて「土地とこんにちはできる」「最高の芸術活動」と表現。「そもそも観光していない」「異国のごくごく当たり前のその土地の生活の佇まいを感じる」ことこそが醍醐味だと語りました。



旅先でランニングシューズを履き、自分の足で街を巡る「旅ラン」。運動不足の解消だけでなく、その土地の知られざる魅力や空気感を深く味わうための、有効な手段と言えそうです。