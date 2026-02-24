帰国翌日…テレビ朝日系生出演

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダル、女子スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が23日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブル」に出演した。トークで垣間見えた21歳らしからぬ物腰に、ファンの賛辞が集まっている。

村瀬は22日に帰国。その後は木村葵来（ムラサキスポーツ）ら男子代表と焼肉を食べたそうで「最高な時間を過ごせました。2か月ぶりの日本なんでめちゃくちゃうれしかったです」と素顔を見せた。一方で競技人生で大事にしてきたことについて「とにかくやり続けることがものすごく大事。3本目立てないときもありましたし、いろんな経験をして精神的にも強くなっていく、いかに冷静さを保つか」「この4年間、本気で頑張ってこられてよかった」と説明するなど、落ち着いた物腰と的確な言葉も目立った。ファンからはXに驚きの声が並んだ。

「村瀬心椛さん めちゃめちゃしっかりしてるな それで21歳とか…嘘だろ」

「村瀬心椛、メダル取るわ可愛いわ、21歳なのにすごく落ち着いてて最高やんけ」

「テレビに出て3位で良かったと言えるのは素晴らしい心をしてますね」

「テレ朝に村瀬心椛選手が出てるけど素直で素敵なお嬢さんだな。今の若いアスリートもかっこいいわ」

「村瀬心椛選手のお話したくさん聞けるの嬉しいね。この結果で良かったと笑顔で胸を張って言えるの、本当にご立派」

スタジオでは自身のインスタグラムで公開している動画も話題となった。スノーボードで斜面を滑り降り、そのまま水面を滑るように横断して対岸の雪面に上陸するもの。「合成じゃないですよね？」と声が上がる中、「合成じゃないですね。やりました。凍ってないです。ほんとに水ですね」と笑顔で説明していた。



（THE ANSWER編集部）