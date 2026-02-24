¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡¡M-1²¦¼Ô¤¿¤¯¤í¤¦ÀÖÌÚ¡¡¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¿ー¤¬¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¹¤¤Ë¡Ä¡¡¤½¤Î¶Ã¤¤ÎÄÁ¹ÔÆ°¤È¤Ï¡ª¡©
2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¤Ï¡¢Á°½µ¤Þ¤Ç3½µ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡Ö³¹¥Ö¥é-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡×¤Î¥¢¥Ê¥¶ー¥¹¥Èー¥êー¡ª Ì¡ºÍ¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿2¿Í¤Î¡ÖM-1²¦¼Ô³®ÀûÁêÀÊÎ¹¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Î¹¿Í¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£¾è¤ê¤Ë¾è¤ë²¦¼Ô¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¡£¤³¤³¾¾»³¤Ï¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÇÃÏ¸µ¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤ò»Ù¤¨¤¿¡È¥Ûー¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ê³¹¡£¤½¤ó¤ÊÃÏ¸µ¤ËM-1Í¥¾¡¸å¡¢½é¤á¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤à¤é¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿ÍÀ¸¤ËÇ÷¤ëÁêÀÊÎ¹¤ò¤¯¤ê¹¤²¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Ø¡£¤³¤Á¤é¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤Ç²¿ÅÙ¤âÄÌ¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÅ¹¡£ÀÖÌÚ¤¬¥Þ¥¹¥¿ー¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¶á¤Ï¤´¤Ö¤µ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â2Ç¯Á°¡¢ÀÖÌÚ¤¬¥Þ¥¹¥¿ー¤È¥µ¥·°û¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¤¬¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¹¤¤Ë¤Ê¤¼¤«¡Öº£¤ä¡ª¡×¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢¾¡¼ê¤Ë1¿Í¤Çµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ºÎé¤òÆ¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢2¿Í¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤ò²ò¤¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤¤à¤é¤À¤¬¡Ä¡£µ×¡¹¤Ë´é¤ò¸«¤»¤¿ÀÖÌÚ¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©
Â³¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤¬¥ì¥®¥å¥éー½Ð±éÃæ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤Á¤«¤¯¥Ê¥ë¥Ê¥ë ¤Ê¤ë¤Á¤«¡ª¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë°¦É²Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡£2¿Í¤¬²¼ÀÑ¤ß¤Î»þÂå¤«¤é¥í¥±¥³ー¥Êー¤òÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥Æ¥ì¥Ó¶É¤À¡£Í¥¾¡¤ÎÊó¹ð¤ËË¬¤ì¤¿2¿Í¤ò¡¢ÂçÀª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼ÒÄ¹¤Þ¤Ç¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç½ËÊ¡¥âー¥É¤Ë´¶ÌµÎÌ¤Î¤¤à¤é¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤¿¤¯¤í¤¦¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡È°ìÈ¯¥®¥ã¥°¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£¡Ö·ã¥¤¥¿¤«!?¡×¡Ö¤à¤·¤í¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡×¤ÈÀéÄ»¤â»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡¢¤¤à¤éÞÕ¿È¤Î¥®¥ã¥°¤È¤Ï¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¡¢²»³Ú»°Ëæ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤à¤é¤ò¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÖÂç³Ø»þÂå¤ÎÍî¸¦¤ÎÁ°ÉôÄ¹¡×¤Ë¤âºÆ²ñ¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÁ°ÉôÄ¹¤È¤ÎÁêÀÊ¥Èー¥¯¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç¡Ö°¦É²ºÇ¶¯¡×¤ÎÌ¾¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¤à¤é¤Îµ±¤«¤·¤¤¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ»þÂå¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Î¹¤ÎºÇ¸å¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤à¤é¤Î¼Â²È¡£¤¤à¤é¤ò½÷¼ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤È¤Î´¶Æ°¤Î¥·ー¥ó¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¡Ö²¿¤Ç!?¡×¤ÈÀéÄ»¤ò¤¢Á³¤È¤µ¤»¤ë»öÂÖ¤Ë!?©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤³¤ÎÆü¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢°Ï¸ë¾´ý¡¦º¬·ú¤¬ºÇ¶¯³ÊÆ®²¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÀ¤³¦¤Î³ÊÆ®µ»ÁêÀÊ¡×Âè2ÃÆ¤òÊüÁ÷¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¶Ë¶§Éð½Ñ¡Ö¥·¥é¥Ã¥È¡×¤Î´í¸±¤¹¤®¤ëµ»¤ò¡¢º¬·ú¤¬µã¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤ÖÄ¶¥¹¥Ñ¥ë¥¿ÆÃ·±¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
MCÀéÄ»¤Î¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÏËè½µ²ÐÍË¤è¤ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¡£24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢¤è¤ë11»þ10Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£