手に汗握るラリーを支えるリベロと、音で想いを繋ぐバンド。異なるフィールドで第一線を走るNECレッドロケッツ川崎の大工園彩夏選手と今年16周年を迎えるガールズバンドSILENT SIRENが、「繋ぐ」「託す」「支え合う」という共通の哲学を語り合った。

それぞれ個の役割を全うするからこそ生まれるチームの強さ、仲間とファンの存在、そして、女性として自分らしく働くこと──ジャンルを越えて共鳴する思いを聞いた。

――SILENT SIRENのみなさんはNECレッドロケッツ川崎の試合を観戦されたそうですがいかがでしたか？

黒坂優香子（Key） 圧巻の迫力で、開いた口が塞がらないくらい衝撃を受けました。大工園選手、めちゃくちゃかっこよかったです！

山内あいな（B） 相手の次の動きを予想して、周りを見渡しながら試合を組み立てていく一瞬一瞬に鳥肌が立ちました。大工園選手はリベロで小柄──小柄と言っても私たちからしたら全然小柄ではないけれど、周りにすごく背の高い選手がいる中でも目を引く存在でした。すごく大事なポジションでかっこいいなと思いながら観戦させてもらいました。

すぅ（Vo＆G） リベロいてこそ！って思いました。拾わないとそこから繋がらないですもんね。

大工園 ありがとうございます。リベロの存在について直接感想を聞けることがなかなかないのでそうおっしゃっていただけて嬉しいです。リベロは1本目を誰よりも多く触るポジションで、そこからラリーが始まります。最後の得点に繋がる1本目を上げているんだという感覚は、リベロの楽しさの一つです。今シーズンも昨シーズンもNEC川崎はラリーが長くて。いいスパイカーが揃っているので、どうにかして繋げようと必死に託す気持ちでボールを上げています。

黒坂 “託す”と聞いてハッとしました。私たちは2021年末から2年ほど活動休止をしていたのですが、ファンである「サイサイファミリー」のみなさんが信じて待っていてくれていたので、私たちも想いを託している感覚があったというか。

大工園 ファンの方との繋がりはNEC川崎もすごく強いんですよ。NEC川崎のファンの方のことを「クルー」と言うのですが、アウェーでも赤いユニフォームのクルーが目に入るともう一踏ん張りできるんです。ファンとの繋がりが頑張る力になっています。

すぅ あと、バレーにはポジションがあるように、私たちもパートがあって、自分のパートを全体のために全うするというところも共通点だと感じました。試合を観た時も、お互いがリスペクトし合いながらそれぞれのポジションで輝いていて。私たちもメンバー同士で尊敬し合ってやってきたので、選手のみなさんの姿を見ていて胸が熱くなりました。

大工園 選手同士でも「それぞれのポジションを100％やりきることが勝利に繋がる」という話をよくします。そのためには自分の強みも弱みも自分が一番理解していないといけないと思っていて。自分を理解することでそれぞれが役割を果たすことができ、勝ちに繋がっています。今の自分に足りていないところをチームに共有することで、チームとしてミスを防げたり1点に繋がったりするんですよね。弱さを認めることに悔しい気持ちはもちろんありますが、「チームの1点」という考え方にシフトして、自分を見つめるようにしています。

山内 すごく共感します。私たちがなんでバンドをやっているかというと、一人じゃなくてみんなでやっているから最強だっていう思いが強くて。役割が違っても互いに尊敬し合って、同じステージで立ち向かう。そんなメンバーたちを見ると背中を押されるんです。

大工園 役割が違っても同じ方向を向いている仲間がいることは強さに変わりますよね。

――みなさんが女性として仕事に向き合ううえで大切にしていることはありますか？

黒坂 やっぱりそれぞれ自分の体の変化は細かくチェックするようにしていますね。ツアー中に何かあると困るのでちょっとした変化でもメンバーと共有してサポートし合っています。

大工園 そうなんですね。女性アスリートは「女性として」というところを忘れがちな人が多いかもしれないです。トップアスリートがもっと女性らしさについて語ってもいいと思うし、ヘルスケアについて私たちからもっと発信していきたいなと正直思っていて。体調はもちろんアスリートとして毎日チェックしているのですが、やっぱり無理しないのが一番かなと。男性もそうだと思うのですが、女性は体調にかかわらず頑張りすぎちゃうところがあると思うので、自分の気持ちや体に嘘をつかず、しっかりと向き合って、どこまでやっていくかを自分自身と話し合うということを大切にしていきたいです。

すぅ すごく大事ですね。体の不調ってなかなか自分から言えずに我慢しちゃいがちですよね。あと、精神的な部分ですが、私たちはお互いに「かわいいよ」って言い合うようにしていて。年齢とか職業とか世の中の普通にとらわれることがあるかもしれないけれど、いくつになっても好きなものは好きでいいんですよね。私たちは音楽もおしゃれも大好きだし、それを肯定し合って、「あなたのここがいいよ」「素敵だね」っていうことを言うようにしています。だから、女性アスリートでも髪型とかにこだわっている方を見るとすごく嬉しい気持ちになりますし、みんなもっと好きに正直になって、もっと女性としての楽しみ方を仕事にも反映できる世界になったらいいなと思います。

――大工園選手は選手活動をしながら大学院生としても学んでいて、SILENT SIRENのみなさんも音楽活動をしながらそれぞれ絵本作家として活動したり、ペットに関する資格を取られたり、アパレルのプロデュースをされたりとマルチに活動しています。好きなことを諦めずに両立するコツはありますか？

大工園 私は夜間のオンライン授業を取っていて、修士論文を書いていくところなのですが、あえて外に行くなど場所を変えて気持ちを切り替えるようにしています。何より大学院で学んだことや知識を深めたことがバレーボールに活きること、新しい発見ができることがすごく楽しくて、それがモチベーションになっています。「好き」だということは大きいですね。

山内 私たちも好きを仕事にさせていただいてバンドをしていますけど、メンバー各々の性格や得意なことって本当に違っていて。もちろん音楽が軸にありつつ、それぞれの得意分野は応援していきたい。だから、本当に褒め合って、応援し合って、柔軟にいろんな組み合わせがあってもいいよねという考え方で活動しています。

黒坂 そうだね。バンド以外の個人の活動に対してもみんな「いいじゃんいいじゃん！」って応援してくれるので、いろんなことに挑戦しやすいし、いつもいい空気感で楽しみながら活動できています。

――やはり周囲の応援は挑戦の後押しになりますか？

すぅ なりますね。それで言うと、試合を観戦した時にライブハウスと似ているなと思ったんです。みんなでハリセンで音を出して一体になって応援している空気感や熱量が、すごく共通するものがあって。ああいうのってプレーヤーとしてすごく励みになりますよね？

大工園 なりますね。流れが悪い時もハリセンの音や声援が聞こえると、「ここをみんなで乗り越えよう」という気持ちがより一層強くなります。

黒坂 声、ちゃんと届いてるんですね！ 大工園選手は試合の時、緊張するんですか？

大工園 緊張します。最初は過度に緊張してしまっていましたが、今は逆にある程度の緊張感がないと不安になりますね。いい緊張感があると思考にフォーカスしてプレーできるんです。自分のプレーで客席が盛り上がっている声を聞くのは嬉しいですし、自分がミスをして会場が「ああー！」と落胆すると一緒に悔しいですし、すべて含めて一体感を感じられます。

すぅ ライブも同じですね。楽曲ってリリースされて終わりじゃなくて、ライブでお客さんの熱気や声援が混ざってやっと完成だと思っていて。そこからどんどん成長していくものだと思っているので、お客さんの声が力になるのはすごくわかります。

大工園 最初は音楽とバレーって共通点があるのかな？と正直思ったのですが、みなさんとお話しさせていただけてすごく共通点があると実感しました。この記事を読んで共感してくれる方や、誰かと同じ思いを持てていること、誰かと繋がっていることが力になると気づいてくださる方がいたら嬉しいですし、「ここで一歩踏み出してみよう、頑張ってみよう」という気持ちになっていただけたらいいなと思います。