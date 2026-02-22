国民的アイドルグループの元メンバーが、過去に注目を集めた「仲良いアイドルグループっているんですか？」という自身の発言について、その真意を語った。

2月22日放送のABEMA『秘密のママ園』では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみに加え、ゲストに元AAAの伊藤千晃と元欅坂46の今泉佑唯が登場し、アイドル時代の人間関係についてトークが繰り広げられた。現在4歳の息子を育てる母である今泉に対し、峯岸が当時のメンバーとの交流について尋ねると、今泉は「あんまり無くて……。事務所も違ったりするのでなかなか会えない」と現状を明かした。

話の流れで、峯岸が今泉の過去の発言について「『仲良いアイドルグループっているんですか？』って言ってたから、どうなったんだろうと思って」と切り込むと、滝沢も「控え室でも喋らないの？」と質問。今泉は「喋るんですけど、それぞれ仲良いメンバーが別だったりするので、全員で仲良いグループってあるのかなって普通に気になって。悪い意味じゃなく」と、不仲ゆえの言葉ではなく、純粋な疑問であったことを釈明した。

この意見には、元AKB48の峯岸も「めっちゃ分かる。特に私たちは大人数すぎて、学校みたいな感じだった」と強く共感。仲の良い子はいる一方で、どうしても疎遠になるメンバーも出てくるという大人数グループならではのリアリティに、今泉も「仲はいいんですけど、みんなでギュッというグループもあるのかなと思って」と頷いていた。峯岸は「めちゃくちゃ仲悪いのかと思っちゃった（笑）」と笑い飛ばし、今泉の誤解されやすい本音をフォローした。