フィギュアスケート男子で元世界王者の宇野昌磨さん（２８）が２２日、都内で人気ゲーム「Ａｐｅｘ Ｌｅｇｅｎｄｓ」を使用した特別イベント「Ｌｅｍｉｎｏ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ ｅ−ｅｌｅｍｅｎｔｓ ＤＲＥＡＭ ＭＡＴＣＨ ＡＰＥＸ ＬＥＧＥＮＤＳ」に参加した。

チーム戦となったイベントではゲームの腕前を披露。「こういうしっかりした（ゲームの）イベントは初めて」と笑顔を見せ、「趣味を超えて形になっているのは大きな一歩。今後も続けたい」と話した。

報道陣の取材には、日本勢が多数メダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪について「僕もゲームで負けてられないなと思います。ゲーム１本で頑張っていきます」とジョークを交えて笑わせた。

スケーターの中で、ゲームは「僕みたいな熱量でやってる人はほぼいなかった」と苦笑い。ただ、「今回活躍した海外男子選手は全員スマブラで１人ずつボコボコにしました。イリア・マリニンさん、アダム・シアオイムファさん。一番はアダムくん、アダムくんが一番僕に勝ちたいと燃えて頑張っていましたけど、ボコボコにしました」とまさかのエピソードを披露した。

宇野さんは１８年平昌五輪で銀メダル、２２年北京五輪で銅メダルを獲得。北京五輪では団体銀メダルも獲得している。

今回の五輪では、日本勢はペアでりくりゅうこと三浦璃来、木原龍一組が金メダル、男子の鍵山優真が銀メダル、佐藤駿が銅メダル、女子の坂本花織が銀メダル、中井亜美が銅メダル、日本が団体銀メダルと大活躍だった。

イベントにはなにわ男子の高橋恭平（２５）も参加した。