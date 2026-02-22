2024年にエミー賞では史上最多の18部門で受賞を果たした真田広之（65）主演のドラマ『SHOGUN 将軍』（ディズニープラス）。現在、シーズン2の撮影がカナダのバンクーバーで行われている。今回、新たなキャストとして目黒蓮、榎木孝明、國村隼、金田昇、そして女優の水川あさみ（42）と俳優の窪田正孝（37）夫妻の出演が発表された。結婚後、初共演となる今作。夫婦は退路を断って海を渡っていた──。

【写真を見る】仲睦まじい様子で、映画デートをする窪田正孝と水川あさみ。他、買い物後に密着しながら歩く姿なども…

水川と窪田は2019年に結婚。交際2年でのゴールインだった。スポーツ紙記者が語る。

「2人は2017年に放送されたフジテレビ系のドラマ『僕たちがやりました』で共演し、撮影後に交際が始まったそうです。ドライブデートやお揃いのスニーカーで出掛ける様子などが、たびたびキャッチされていました」

結婚後、水川はドラマ『笑うマトリョーシカ』（TBS系）や『全裸監督2』に出演。一方の窪田も複数のドラマのほか映画『グランメゾン・パリ』で存在感を示した。そんな役者として活躍を続ける夫婦が今回、手にしたのが『SHOGUN 将軍』の出演だった。映画関係者が語る。

「水川さんと窪田さんはそれぞれオーディションに参加し、忖度ナシで役を勝ち取ったそうです。撮影現場では役者1人に対して楽屋代わりに1台トレーラーハウスが用意されていて、食事や仮眠もできます。このほか関係者には長期滞在できる広さの宿泊施設も準備されており、本場ハリウッド資本のバックアップのもと最高の環境が整っています」

また、同作は出演料も高額といわれている。前出の映画関係者が続ける。

「シーズン1に出演した俳優の西岡徳馬（79）さんが、ゲスト出演したフジテレビ系の『ぽかぽか』で、"知り合いのエキストラは『SHOGUN』だけで600万円稼いだ"と明かしていました。水川さんや窪田さんも国内の相場と比べて圧倒的に高額で、夫婦合わせて1億円近い出演料となるようです。

水川さんは2016年に独立して個人事務所を設立し、窪田さんも昨年3月末で19年間所属した『スターダストプロモーション』を退所してフリーとして活動していて、夫婦は出演料をほぼ全額受け取ることになります」

昨年の大みそか、水川は自身のSNSでカナダへ旅立つ心境を次のように綴っていた。

《フィットしない思考、環境、物質的なものを手放しながら、角度を変えて捉え直すことで新しい視点が自然と育っていく感覚。（略）来年は、また違うフェーズへと向かう旅になりそうな予感》

水川と窪田は『SHOGUN』の撮影に入る前、退路を断つ決断をしていた。芸能プロ関係者が打ち明ける。

「実は水川さんは、昨年8月に個人事務所を解散しているんです。窪田さんがフリーに転向したあとの動きでもあり、夫婦で新たな事務所や海外の事務所とエージェント契約も視野にいれているかもしれません。

また、カナダでの撮影が今秋まで約10カ月に及ぶため、夫婦で暮らしていた都内にある約100平米で家賃65万円ほどの賃貸マンションを引き払って、相当な覚悟で撮影に挑んでいます」

約4年前にオムニバス映画『MIRRORLIAR FILMS Season4』の一編『おとこのことを』で初監督を務めた水川は、主演に夫の窪田を起用している。『SHOGUN』の現場を肌で感じて、1年後の夫婦にはどんな未来が待っているのだろうか。