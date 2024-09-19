針治療の写真が話題になっている水川あさみ女優の水川あさみが9月18日夜、Instagramを更新。夜のロンドンで撮影された写真をアップし《日本のBurberryチームもお疲れ様でした@sn_kojimukai_official 彼のカメラの腕前のおかげで街はキラキラ！わたしのスッピンもピカピカに写ってる！》とコメントした。「彼」とは、Snow Manメンバーでカメラマンでもある向井康二のこと。水川と向井は、ロンドンで開催されていたブラン