「カネで取った金メダル」韓国17歳女子の快挙は“裕福だから”？祝福ムードに水を差す一部ネット民の嫉妬【ミラノ冬季五輪】

国を背負って戦った少女の快挙を、素直に祝福することはできないのだろうか。

【写真】日本も虜！ミラノ五輪銀の美女スノーボーダー

ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプで金メダルを獲得したチェ・ガオン（17）をめぐって、韓国国内で不毛な「クムスジョ」論争が巻き起こっている。「クムスジョ」とは直訳で「金のスプーン」。“裕福な家庭育ち”を意味する韓国の造語だ。

チェ・ガオンはミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝で金メダルを獲得した。1回目の試技で激しく転倒し、2回目の試技でも失敗した彼女は、3回目に900度と720度回転を含む高難度技術を難なく成功。着地まで完璧にこなして最終90.25点を獲得し、表彰台の頂点に立った。

韓国の現役高校生が、冬季五輪スノーボード史上初の3連覇を狙った絶対的強者クロエ・キム（25）を破る大異変。韓国の雪上種目史上初の冬季五輪金メダルかつ今大会金メダル1号なだけあって、チェ・ガオンが成し遂げた偉業の意味は大きかった。両親のもとへ駆け寄り、金メダルを首にかけてあげる場面は感動的なシーンとして話題を呼んだ。

チェ・ガオンは16日に韓国へ帰国。仁川（インチョン）国際空港には彼女を歓迎しようと多くの人々が詰めかけた。「昨日までミラノにいたので（金メダルを取ったことが）実感できなかった」というチェ・ガオンは、「帰ってきて迎えてもらって実感が湧き、とても幸せだ。こんなにたくさん来てくれるとは思わなかったので戸惑って恥ずかしい。幸せでありがたい」と金メダルの感想を伝えた。

そんななか、韓国ではチェ・ガオンの金メダルとはまったく関係のない「金のスプーン」論争が勃発した。

発端は、チェ・ガオンが居住するソウル瑞草洞（ソチョドン）のマンションに掲げられた、金メダルを祝福する横断幕だ。これはマンションの住民、すなわちチェ・ガオン一家の隣人が自発的に掲げたものだったが、思いがけず「金のスプーン」論争が起きたことで、幕はわずか1日で撤去された。

チェ・ガオン一家が住むマンションは、時価100億ウォン（日本円＝約10億円）を超える高級マンションだと知られた。さらには、チェ・ガオンが名門校が数多く位置する江南（カンナム）8学区の世和（セファ）女子高校に在学する事実が伝えられると、一部のネットユーザーが彼女の成果と努力をおとしめ始めたのである。

実際、一部ネットユーザーは「スノーボードはそもそも金がなければやりにくい種目だ」「自分もカネさえあればオリンピックに出られそうだ」「カネで取った金メダルじゃないのか」「“土のスプーン”たちは夢見ることすらできない」としてチェ・ガオンを非難した。

しかし、反対世論も少なくない。別のファンたちは「チェ・ガオン選手の努力をおとしめるなんて。部屋の中のキーボードウォリアーたちが嫉妬したのだ」「生まれてから何一つ成し遂げたこともない人たち、が金メダルを取ってきた若い選手を集団でいじめている」「ああいう負け犬思考の人間たちは、生まれ変わっても成功した人の気持ちは分からないだろう」「おじさんたちは家でラーメンでも食べて、鏡でも一度見てみろ」と叱責した。

韓国社会はどれほど荒廃してしまったら、オリンピックで1位になった少女に祝福もしてやれず非難ばかりするのか。金メダルの価値を“お金”で換算しようとする卑俗な思想を持つ人々が多い。

