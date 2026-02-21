ÆüËÜ¿Í¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹1°Ì¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¡×¡¡¶Ã°Û¤Î¡Ö270.1¡×¡Ä¥Ç¥å¥¨¥ë¤â2°Ì¤Î¾×·â¡Ö¿Í´ÖÎ¥¤ì¡×
¥Þ¥¤¥ó¥Äº´Ìî³¤½®¤Ï¡¢ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥270.1¥¥í¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬1°Ì
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÎMFº´Ìî³¤½®¤¬¡È¿Í´ÖÎ¥¤ì¡É¤·¤¿¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ÇÀäÂç¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î20Æü¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¤Ç¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤ÈÂÐÀï¡£º´Ìî¤Ï³«Ëë¤«¤é23»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡×¤ÎX¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤â´é¤ò½Ð¤¹¡×¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¹¶¼é¤Ë°µÅÝ¡×¤Èº´Ìî¥×¥ì¡¼¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¸ø³«¡£º´Ìî¤ÏÁ°Àþ¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÇÛµë¡¢¼«¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ê¤É¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê25ºÐ¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¥Ð¥±¥â¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¶¯¤µ¤ÈÂ®¤µ¤ÈÁ°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿±¿Æ°ÎÌ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¤Î¤¬º´Ìî³¤½®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º´Ìî¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÁíÁö¹Ôµ÷Î¥270.1¥¥í¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¡£°µÅÝÅª¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤â¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¾¡Íø¿ô¤â250²ó¤ÇÁ´ÂÎ¤Î2°Ì¡£¥Á¡¼¥à¤¬¹ß³Ê·÷¤È5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î»ÃÄê13°Ì¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º´Ìî¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë