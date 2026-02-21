¡Ö¤Þ¤ë¤Ç ¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡×ÅìMAX¡Ê56¡Ë¡¢ºÊ¡¦°Â¤á¤°¤ß¡Ê44¡Ë¤ä2ºÐ¼¡½÷¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìMAX¤³¤ÈÅìµ®Çî¡Ê56¡Ë¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Ç¡Ö¶ä¥Ö¥é¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡×Åìµ®Çî¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2011Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Â¤á¤°¤ß¡Ê44¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢10ºÐ¤Î»í²Î¤Á¤ã¤ó¡¢2ºÐ¤ÎË¨²Î¤Á¤ã¤ó¡¢2¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÅì¡£2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢°Â¤ÈË¨²Î¤Á¤ã¤ó¡¢3¿Í¤Ç¶äºÂ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµ®Çî¡¢¿Æ»Ò¤Ç¡Ö¶ä¥Ö¥é¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð
¡¡Åì¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤¿ÍÍ¡ÊÄ¹½÷¡Ë¤Î¤¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Õ¥«¥Ò¥ìÀìÌçÅ¹¡ØÃÞ»çÏ°¡Ù¤Ç¥é¥ó¥Á¡£¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡Á¡£¤â¤«ÍÍ¡Ê¼¡½÷¡Ë¤Ï¸µµ¤²á¤®¤Æ ¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡Ù¶â¥á¥À¥ëµé¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢Ë¨²Î¤Á¤ã¤ó¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥È¡×¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡ÄÁÇÀ²¤é¤·¤¤!!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë