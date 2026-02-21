¡Ö¥ª¥ì¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡×¤¬Ìó5000±ß¤Ç³ð¤¦¡¡¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ëÈ¯Çä
¡¡¼Ö¹¥¤¤Ê¤é¤º¤È¤â¡¢°ìÅÙ¤ÏÆ´¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡×¡£¿ôÀéËü±ß¥¯¥é¥¹¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È4950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëCAMSHOP.JP¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¡£Àµ¿¿ÀµÌÃ¡¢Automobili Lamborghini¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¥«¡¼¥Ü¥óÄ´¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ëµ±¤¯¡ÖÌÔµí¡×¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à
¡¡¡Ö¤µ¤¾¤ä¹âµé¤Ê´Ñ¾ÞÍÑ¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¸ø±à¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÍ·¤Ó¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»È¤¨¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É½ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Ü¥óÄ´¡×¤Î²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÔµí¡×¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬²«¶â¿§¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÉº¤¦¹âµé´¶¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¥é¥ó¥Ü¡×¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡¡¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢µ¡Ç½À¤â³ÎÊÝ
¡¡¸«¤¿ÌÜ½Å»ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥Ü¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÇºà¤Ë¤ÏÂÑËàÌ×À¤Î¤¢¤ëPU¥½¥Õ¥È¥¹¥¥ó¤È¡¢¹âÃÆÀÁýÇ´È¯Ë¢EVA¤ò»ÈÍÑ¡£Â¤ò½ý¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¥½¥Õ¥È¤Ê´¶¿¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ë¥Ð¥ë¥ÖÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡ÖÄãËà»¤¥Ð¥ë¥Ö¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ëà»¤ÎÏ¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥ë¥Ö¼«ÂÎ¤¬½ý¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¹©É×¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤ì¤Ð¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼µ¤Ê¬¡×
¡¡¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î2¿§Å¸³«¡£¥µ¥¤¥º¤Ï5¹æµå¡ÊÄ¾·ÂÌó22cm¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ë¥À½¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»È¤ï¤º¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤âÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Í§¿Í¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥ì¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°ì¶½¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±³¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÄó¶¡ÁÇºà¤Ç¤¹¡£Publisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2026022101.html