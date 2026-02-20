元日向坂46渡邉美穂、ショーパン姿の撮影オフショットに視線集中「可愛すぎる」「サンダルの養生テープが現場感満載」
【モデルプレス＝2026/02/20】元日向坂46で女優の渡邉美穂が2月19日、自身のInstagramを更新。ドラマ撮影中のショートパンツ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳元日向坂「ショーパン似合いすぎ」美脚スラリな撮影オフショット
◆渡邉美穂、ドラマ撮影中のショーパン姿披露
渡邉は「ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』 第3話も修羅場ッス！！！是非お楽しみに〜〜」と、ONE N’ ONLYの高尾颯斗と自身がW主演を務める、TOKYO MX木曜ドラマ「ゆかりくんはギャップがずるい」（毎週木曜よる21時25分〜）を告知。黒のロングベンチコートに、白のインナー、ふっくらとした素材感のショートパンツを合わせた姿を披露した。素足に靴下、さらに役名「メイコ」と書かれた養生テープが貼られたサンダルというラフな足元で、美しい脚を見せている。
◆渡邉美穂の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「ショーパン似合いすぎ」「サンダルの養生テープが現場感満載」「これは優勝」「ビジュ良すぎ」「どこ見てるの？」といった声が寄せられている。
「ゆかりくんはギャップがずるい」は電子書籍配信サイト「コミックシーモア」発、あんどうまみ氏の同名コミックのドラマ化。渡邉が演じるのは、週に1度、アナウンススクールの講師として働くことになった森芽衣子。芽衣子が慣れない授業をなんとか頑張れるのは、まじめな生徒“ゆかりくん”こと葉山縁（高尾）がいるから。ゆかりくんは癒やし。心のオアシス、可愛い生徒。だけど学校外のゆかりくんは意外な一面を持っていて…？（modelpress編集部）
