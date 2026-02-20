前田敦子、大人の色気漂うオフショル姿公開「思わず二度見」「見惚れた」と反響
【モデルプレス＝2026/02/20】女優の前田敦子が2月19日、自身のInstagramを更新。タイトオフショルワンピース姿などを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳元AKBセンター「思わず二度見」大人の色気漂うタイトワンピ姿
前田は、自身の写真集「Beste」（講談社）のハッシュタグを添えて、オーストリア・ウィーンで撮影された動画を公開。美しいボディラインが際立つ花柄のタイトなオフショルダーワンピースをまとった、エレガントな姿を披露した。ほかにも、白のボリュームスリーブが印象的なキャミソールワンピースで異国の街中を軽やかに歩く姿や、機内でのすっぴんショット、遊具に乗ってはしゃぐ姿など、多彩な魅力を見せている。
この投稿に、ファンからは「大人の色気が漂ってる」「思わず二度見」「見惚れた」「美しさが更新され続けてる」「綺麗すぎる」「あっちゃん、最高です」「もう存在が神」「人生最後の1冊なんて言わずにまた写真集出してほしい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元AKBセンター「思わず二度見」大人の色気漂うタイトワンピ姿
◆前田敦子、最新写真集の裏側公開
前田は、自身の写真集「Beste」（講談社）のハッシュタグを添えて、オーストリア・ウィーンで撮影された動画を公開。美しいボディラインが際立つ花柄のタイトなオフショルダーワンピースをまとった、エレガントな姿を披露した。ほかにも、白のボリュームスリーブが印象的なキャミソールワンピースで異国の街中を軽やかに歩く姿や、機内でのすっぴんショット、遊具に乗ってはしゃぐ姿など、多彩な魅力を見せている。
◆前田敦子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人の色気が漂ってる」「思わず二度見」「見惚れた」「美しさが更新され続けてる」「綺麗すぎる」「あっちゃん、最高です」「もう存在が神」「人生最後の1冊なんて言わずにまた写真集出してほしい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】