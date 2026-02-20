【ポケモン】「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」が3月より全国各地で順次開催決定
ヴィレッジヴァンガードは、POP UP STORE「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」を3月より全国各地にて順次開催する。
「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」はポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いたポケピースをテーマにしたPOP UP STORE。ハートモチーフとポケモンたちがデザインされた、思わず笑顔になるキュートなビジュアルが特徴で、会場内は、ポケピースの世界観を存分に楽しめる装飾でかわいくて楽しい空間に仕上がっている。
また、また、POP UP STORE先行発売商品をはじめ、ポケピースのアイテムの販売を予定している。
開催会場
・神奈川県
会場：横浜ビブレ
日程：2026年3月6日～3月22日
会場：グランツリー武蔵小杉
日程：2026年4月24日～5月7日
・ 千葉県
会場：ららぽーとTOKYO-BAY
日程：2026年3月6日～3月22日
・愛知県
会場：イオンモール岡崎
日程：2026年4月3日～4月19日
・福岡県
会場：SOLARIA PLAZA（ソラリアプラザ）
日程：2026年4月7日～4月19日
・岡山県
会場：イオンモール岡山
日程：2026年4月24日～5月10日
・大阪府
会場：大阪高島屋
日程：2026年5月20日～6月1日
埼玉県
会場：イオンレイクタウン kaze
日程：2026年5月15日～6月7日
※営業時間は施設営業時間に準じます。詳細は施設公式HPからご確認ください。
※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。
ノベルティ
「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」において、ポケピース商品を3,300円（税込）購入ごとに、オリジナルステッカー（全4種）をランダムで1枚プレゼント。
先行発売商品
ちょこんとつながるアクリルスタンド ～Mellow Heart～
価格：各種 550円
ぴーすふるどーる ～はーとがいっぱい～ ／ピカチュウ／ポッチャマ／ニャスパー
各種 1,650円
ハート缶バッジ2個セット ピカチュウ・ピチュー＆ポッチャマ／ヒバニー＆モクロー・マホミル／ニャスパー＆ワッカネズミ
価格：各種935円
ハート２連アクリルキーホルダー ピカチュウ＆ピチュー／ポッチャマ＆モクロー／ヒバニー＆ニャスパー／マホミル＆ワッカネズミ
価格：各種935円
ぬいぐるみ（カラフルVer.）／ピチュー
価格：2,970円
ぬいぐるみチェーン付マスコット（カラフルVer.）／ピチュー
価格：2,640円
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。