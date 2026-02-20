フィギュア女子で銅メダル、日本の17歳に集まる注目

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、ショートプログラム（SP）首位の17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で熱演。140.45点、合計219.16点で銅メダルを獲得した。金メダルはアリサ・リウ（米国）、銀メダルは坂本花織（シスメックス）。中井がフィニッシュ直後に決めたポーズに、韓国でも驚きが広がっている。

中井は最終滑走のプレッシャーも感じさせず、冒頭でトリプルアクセルを着氷。ジャンプを着氷させるたびに顔いっぱいに笑みを作り、明るく4分間を舞った。ただ、フィニッシュ後は納得がいかない部分があったのか、人差し指をほほに当てて首をかしげるジェスチャー。愛らしいポーズでファンを魅了した。これ世界のファンの驚きを呼び、Xには韓国語でもコメントが並んだ。

「アミ、ただただめっちゃめっちゃ上手だったし、立派だよ。みんな褒めてあげて」

「銅メダル、本当に立派だし素敵すぎる……」

「ポーズにもうキュン死しそう」

「こんなにかわいいなんて思わなかった！」

「ミスした後のあちゃ〜って感じの表情が、もうあまりにも尊くて、可愛すぎて、心臓が持ちません……」

「リアクションまで、今日は沼落ちポイントが5万個ありました」

17歳という中井の年齢に驚き「次の日本のエースですね」という言葉もあった。



（THE ANSWER編集部）