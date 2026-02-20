ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われた。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、万感の五輪ラスト演技。147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。日本テレビ系の五輪スペシャルキャスターを務めた櫻井翔に、演技後“本音”をもらしている。

日本テレビ系の「ZIP！」では銀メダル獲得後、櫻井が坂本に行ったインタビューを放送。この中で坂本は「ペアのりくりゅうが、団体の時も個人戦の時も『かおちゃんにいいバトン渡すから』と言ってくれて、ほんとうにいいバトンを渡し続けてくれて……」とまず仲間に感謝した。

さらに「（鍵山）優真くんとりくりゅうが『本当に頑張ったね』と言ってくれて、そこで感情が崩れました」と、演技後も涙が止まらなかった理由を明かしている。

櫻井は坂本の現役最後の五輪を取材した印象として「大会前半から仲間たちをとにかく笑顔で鼓舞する姿が本当に印象的でした」「個人競技の中での団体の絆と言いますか、仲間たちの背中を支えあう姿も、今大会非常に胸を打たれる瞬間だったと思います」と、合計でメダル6個を獲得したチームジャパンとしての強さを口にしていた。



（THE ANSWER編集部）