Image: ©️2026 Golden Peak Live Entertainment. All Rights Reserved.

アンディの部屋でおもちゃの気分を味わいたい。

『トイ・ストーリー』や『ファインディング・ニモ』、『レミーのおいしいレストラン』など、数々のヒット作を世に送り出してきたピクサー・アニメーション・スタジオ。

どの作品も魅力に溢れていますが、なんとピクサー映画の世界に入り込める体験型イベントがいよいよ日本にも上陸することが発表されました!

アンディの部屋や『インサイド・ヘッド』の司令部で写真が撮れちゃう

東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyoにて開催される『ピクサーの世界展』。『トイ・ストーリー』シリーズでおなじみのアンディの部屋はおもちゃ目線の大きさとして設計され、『リメンバー・ミー』に登場するマリーゴールドの橋も臨場感たっぷりに再現されている模様。

ウォークスルー型アトラクションともいえますが、ピクサー作品に登場するキャラクターやセットと一緒に写真が撮れるって考えたらめちゃくちゃワクワクしますね。

施設は屋内なので、天候を気にする必要がないのはありがたいなと。グッズ販売エリアもあり、こちらもチェックしたいところ。

小さな子どもから大人まで楽しめること間違いなしな『ピクサーの世界展』の開催期間は、3月20日（金・祝）から5月31日（日）まで。チケットは2月20日（金）午前10時よりTBSチケットとぴあチケットにて販売されます。

わずか2ヶ月弱しか開催されないレアイベントのため、ピクサー映画の世界観を堪能したい方はお見逃しなく!

Source: MUNDO PIXAR, YouTube