「会社のために働くなんて無意味」インド人がそう断言する理由

「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

インドの会社は積極的に解雇する

インドは雇用の流動性が激しい。転職は当たり前で、解雇や自主退職に追い込むこともよくある話だ。

日本企業の中には、本国の文化を引き継いでしまって解雇が複雑な社内プロセスを要するなどの理由から積極的にできないケースも散見されるが、インドの地場の企業は不要な人間をどんどん解雇する。

先進国の常識では測れないビジネススタイル

インドでビジネスをしていると、脱税や会社の私物化、公権力の横領をよく耳にする。インドの税理士に聞けば様々な脱税のスキームを簡単に伝授してくれるし、オーナー社長は、たとえ他社の資本が入っていたとしても会社を当然のように私物化する。時間がかかる役所の手続きは、公権力のある人間の口利きですんなりと進むこともある。

これらは現代の先進国の社会、少なくともグローバルビジネスの常識からかけ離れたものであるが、インドという土地において最適化された彼らの生き方であって、これによって利益を最大化できているという意味で、インド民は自らの生き方を修正する必要性を感じていない。

退職をする時も、インド民は最適化された生き方しかしない。具体的には、インド民は仕事の引き継ぎをテキトーにしかしない。インドには14億人の人間がいるので、「自分がいなくなる会社に貢献したところで、得はない」と合理的に判断するのだ。このように、損得を考えたときに「自分に明確な得が無い」と判断したときの“力の抜き具合”が非常に正直である。インド民には「会社のために働く＝社畜のような考え方」は一切なく、ただ「自分の特になるか？」だけで物事を考えるのだ。

苦労をしても稼げないのが資本主義

資本主義の世の中では、「どれだけあなたが苦労するか」と、「どれだけ稼げるか」は関係ないというシビアな事実がある。

それは、そもそも資本主義自体が、資本という主人が会社という組織を使って、「楽に仕事をするために」、我々労働者に苦労を「下請けに出している構造」だからだ。

会社で働いている人間は「社員」と呼ばれているが、つまるところ資本のための「使用人」である。資本によって任命された経営者と呼ばれる中層の使用人が、その仕事をさらに下層の「社員」と呼ばれる使用人に投げている。

しんどいことをしたからといって豊かにはなれない。逆に「楽をしようとする」ことと「幸せになること」が両立してしまうので、本当は楽をすることを怖がる必要はない。インド民の思考法は、私たち日本人が忘れてしまった大切なことを時折教えてくれる。

（本記事は『インド人は悩まない』の一部を調整・加筆・編集した原稿です）