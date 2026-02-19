台湾の頼清徳総統が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、高市早苗氏が首相に再選出されたことを祝福した。



【写真】見つめ合って…信頼を感じさせる高市首相と頼総統の2ショット

「高市早苗首相の再選出を心よりお祝いするとともに、首相が重要な国際会合で台湾海峡の平和と安定の重要性を繰り返し強調し、台湾支持を表明してこられたことに感謝します。」とコメント。祝福だけでなく、高市首相の台湾海峡についての発言に対しても改めて謝意を示した。続けて「今後も台日がパートナーシップを深め、『自由で開かれたインド太平洋』の実現に貢献できるよう願っています。」と強調した。



また、台湾の外交を担当する「台湾外交部」はXに頼総統と高市首相の2ショットを掲載し「外交部の林佳龍部長は、日本の高市早苗自民党総裁の首相再選を心よりお祝い申し上げます。」と祝福。「台日は第1列島線の重要なパートナーです。私達は日本との包括的パートナーシップを一層深め、『自由で開かれたインド太平洋』の実現で協力し、地域の平和・安定・繁栄に貢献していけるよう期待しています。」と重ねてアピールした。



