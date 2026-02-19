『葬送のフリーレン』×『あべのハルカス』コラボイベント「高層のフリーレン」が4/28から開催！ コラボカフェ開催や限定グッズの販売などを予定

地上約300mで「高層のフリーレン」！ あべのハルカスで昼夜異なる演出の大型コラボ

あべのハルカスの展望台「ハルカス300」にて『葬送のフリーレン』とのコラボイベント「高層のフリーレン」が2026年4月28日から7月22日（水）まで開催されます。

本イベントでは、昼は柱ラッピングやパネル展示などの館内装飾、夜は60階ガラス面や58階ツインタワーへのキャラクター投影を実施し、時間帯を問わず楽しめる構成。

さらに「オリジナルノベルティ付チケット」のほか、コラボカフェや限定グッズ、フレーム写真の販売なども予定されており、展望台全体が作品の世界観一色に染まる75日間となります。

（以下、プレスリリースより）

「葬送のフリーレン」とのコラボイベント開催決定！

あべのハルカスの展望台「ハルカス300」にて2026年4月28日（火）から7月22日（水）まで開催！

あべのハルカスの展望台「ハルカス300」では、2026年4月28日（火）から7月22日（水）まで、「葬送のフリーレン」とのコラボイベント「ハルカス300×葬送のフリーレン 高層のフリーレン じゃあ行こうか、地上約300Mの冒険へ。」を開催します。

本イベントでは、各キャラクターの柱ラッピングやパネル展示をはじめとした館内装飾でハルカス300（展望台）内を「葬送のフリーレン」の世界観で彩り、夜間は60階のガラス面や58階のツインタワーにキャラクターを投影することで、昼夜問わずお楽しみいただけます。

さらに、オリジナルノベルティ付コラボチケットの販売をはじめ、コラボカフェメニュー、コラボグッズ、コラボフレーム写真等の販売により、ハルカス300（展望台）が「葬送のフリーレン」一色に染まります。

「葬送のフリーレン」と高層からの絶景が融合する、ハルカス300（展望台）ならではの世界観をぜひお楽しみください。

詳細は決定次第、ホームページ等でお知らせします。