この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が「入試で定員割れしてる高校でも落ちることある！？」を公開した。動画では、現役教師でもあるすぎやま氏が、高校入試における「定員割れ」の実情と、たとえ競争率が低くても不合格になる合理的な理由について解説している。



一般的に、募集定員に対して志願者数が下回る「定員割れ」の状態であれば、競争が発生せず誰でも合格できると考えられがちだ。しかし、すぎやま氏は冒頭で「学力が全然足りてなかったら、定員割れしていても普通に落ちます」と、その認識を否定した。



なぜ定員に空きがあっても不合格者を出すのか。すぎやま氏はその理由として、入学後に生じる学力差の弊害を挙げる。例えば、生徒の平均点が300点の学校に、100点の実力の生徒が入学した場合を想定してみると分かりやすい。その生徒は入学後、授業の内容や進度についていくことが困難になるだろう。その結果、高校では義務教育とは異なり「留年しちゃうし、最悪退学になっちゃうこともある」と指摘する。これは勉強についていけない生徒本人にとっても不幸なことであり、学校側にとっても避けたい事態であるため、定員割れであっても学力基準に達していなければ不合格にするのだという。



また、すぎやま氏は「定員割れしてるから行けそう」という安易な理由で志望校を選ぶ姿勢に対しても警鐘を鳴らす。その心理を「あの女、告ったら付き合えそうだから告ろうって言ってるようなもの」と恋愛に例え、「人としてヤバすぎ」と一喝した。



動画の終盤で同氏は、高校入学はゴールではなく、そこから3年間の生活が始まる「スタートライン」だと強調した。実力がないのに無理に滑り込もうとすることのリスクを説き、自身の学力に見合った学校選びの重要性を示唆して解説を結んでいる。