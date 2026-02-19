令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

2月18日（水）の放送では、森がグラビア撮影での意外な本音を明かす場面があった。

【映像】森香澄、グラビア撮影時に「普通じゃつまらない」 芸人の偏見から意外な本音を暴露

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティ。

今回はゲストに堀未央奈と田中美久を招いて新企画「偏見カルタ」を開催。しずるが考えた“偏見”をカルタにし、それが女性陣の誰に対するものなのかを当てるという企画だ。

次々としずるの偏見が明かされていくなか、発表されたのは「グラビア撮影で誰も頼んでないのに不要なオリジナルポーズをゴリ押ししてきそう」という偏見。

これに田中は、自分自身を選択して正解を確信。「グラビアやってる数は異常に多いので、『このポーズ前もやったのでこっちのポーズどうですか？』とか、『この角度のほうが盛れるけど、こっちどうですか？』とか言ってそう」と自らを分析した。

しかし、正解は「森香澄」。

これに森から「どういう偏見ですか？」と問われた池田一真は、「自分でしっかり分析して、よく見えるようにポーズを用意してくるっていうイメージがある」と、なぜかしどろもどろになりながら解説する。

だが実際には、森曰く「自分でポーズを編み出すことはないですけど、普通じゃつまらないよねっていうのはあるかも。だから独自なポーズは生み出したりしているかもしれない」と、遠からずな偏見だったと告白していた。