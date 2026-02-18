18日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形がオークション企画「UPCYCLE AUCTION」の開始を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

出品商品は選手のサイン入りアップサイクルサコッシュ。対象選手は大元朱菜、前田美紅、ドンポーン・シンポー、赤星七星、若泉佳穂、田村愛美、柳沢紫子、川釣奈津、石盛めるも、アチャラポーン・コンヨット、小川真央、田中麻帆、吉村優花、インディグウェシンディ千想夢、ウィモンラット・タナパンの15選手だ。

商品のサコッシュはチームが実際に使用した練習着を素材とし、ショルダーバッグへアップサイクルしたものであり、本来であればシーズン終了とともに役割を終える練習着に新たな価値を加えることで、チームの想いや歴史を未来へ繋ぎ、地域・社会・環境に配慮した新たな循環を生み出す企画となっている。

このオークションは、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK Auction」にて、18日（水）18:00から22日（日）22:00にかけて開催され、「株式会社プレステージ・インターナショナル アランマーレ」からA山形のほか、バスケットボールチームのアランマーレ秋田、ハンドボールチームのアランマーレ富山も参加する。