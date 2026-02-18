Photo: 岡本玄介

台所、野菜は切っても指切るな。

大根おろしやニンジンしりしり用の千切りなど、スライサーやおろし金は素手で使うのでちょっと恐怖ですよね。野菜がまだ大きい状態なら余裕ですが、小さくなってきたら指までスライスしないかドキドキです。

スライサーセットには申し訳程度の指ガードがありますが、野菜が小さくなるにつれホールド力が弱まります。だからといって、残った部分を捨てたらもったいないし、食べるには他と不揃いすぎるしなぁ…。

野菜をシッカリ掴んで指も守る

ダイソーが100円で売っている「スライサーグリップ」は、挟んでも押し付けても使える2Way。鋭いトゲトゲは指で触ると痛いくらい。だからこそ野菜が滑らず逃げません。

Photo: 岡本玄介

太い大根もガッチリ掴んで離しませんし、小さくなってもまだまだホールド。トゲは内向きだけでなく下向きにも生えているので、最後の最後は押し付けて使えます。

Photo: 岡本玄介

Photo: 岡本玄介

すりおろしはチキンゲーム

野菜が小さくなった辺りが、どこまでイケるか勝負の時。だけどこれで守れば気持ちに余裕が生まれてヴィクトリー。純白の大根おろしが紅葉おろしにならずに済みます。

Photo: 岡本玄介

Source: DAISO