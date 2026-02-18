ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが17日に行われた。国別世界ランク5位の日本（フォルティウス）は、同9位の開催国イタリアに6-8で敗れ、準決勝進出の可能性が完全消滅した。英紙はイタリア選手に注目。世界中のファンが「イタリア・カーリング推し」になっていると指摘している。

英紙「ザ・サン」は「アイス・アイス・ベイビー ミラノで華やかな冬季五輪選手が話題となり、ファンが一気に『イタリア・カーリング推し』に」という見出しで記事を掲載。「カーリングが、2026年冬季オリンピックで思いがけず最も話題を集めるスポーツとなっている」とした。

記事では「世界中のファンがリンク上での滑ったり転んだりするプレーを見続けるうちに、どんなに愛国心の強い人たちでさえ、応援する国をイタリアに乗り換えてしまっている」と指摘。「開催国の華やかな女子チームが注目を集め、彼女たちのプレー映像がTikTokで次々と拡散しているからだ」と理由を語ると、ファンのコメントを伝えている。

「チーム・イタリアのカーラーたち…完璧すぎる」

「ミルクシェイクを取りに行きたいけど、イタリア女子カーリングに夢中すぎて行けない」

「イタリアのカーリングチーム、めちゃくちゃかっこいい」

「どうやら、イタリアのカーリングをやるならめちゃくちゃ美人じゃないといけないらしい」

続けて、記事ではスキップのステファニア・コンスタンティーニに注目。「彼女は今大会で地元（コルティナ）開催の舞台に立っており、幼なじみで恋人でもあるイタリアのアイスホッケーのゴールキーパー、ドメニコ・ダッラ・サンタがその活躍を見守っている」と紹介した。

日本のネット上でも「美人だよな」「華ある選手」「カッコよい！」などの声が上がったコンスタンティーニ。同紙は「印象的な存在感を放つアスリート」と評した。かつて小売店でアルバイトとして働いていた経歴を紹介した上で、コルティナ市長からの「町を代表するトップアスリート」という評価を伝えている。

北京五輪の混合ダブルス金メダリストでもあるコンスタンティーニは、今大会でも既に混合ダブルスで英国を破り、銅メダルを獲得している。



（THE ANSWER編集部）