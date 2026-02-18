Photo: 山田卓立

環境配慮を謳うプロダクトは、いまや珍しくない。でもKEEN（キーン）が、自らのブランドの象徴でもある「UNEEK」から接着剤をいっさい使わない新作「UNEEK 360（ユニーク スリーシックスティー）」（税込24,200円）を打ち出してきたとなれば話は変わる。

2本のコードデザインからなる、世界的にもアイコニックなモデルが、その個性をさらにアップデートさせて新登場。

ブランドアイコンを使ったKEENの構造改革

Photo: 山田卓立

2014年に登場した「UNEEK」は、2本のコードと1枚のソールで構成されたオープンエアスニーカー。サンダルの軽快さとスニーカーの安定感を兼ね備えた、ブランドを象徴するモデルだ。あの「2本コード」は、単なるデザインではなく、構造そのものを語るアイコンでもあった。

その最新作「UNEEK 360」は、アイコニックな意匠を継承しながら中身を刷新。パーツをコードで固定するモジュラー設計を採用し、ブランド初の接着剤不使用を実現した。つまり溶剤ゼロ。分解可能な循環型設計である。

Photo: 山田卓立

接着剤を使わない試みは、たとえばナイキの実験的なプロジェクトや、環境負荷低減を前面に出すオールバーズなどのブランドでも見られる。だが、それらが実験的ラインや思想主導のプロダクトであるのに対し、KEENはブランドの顔とも言える「UNEEK」でそれをやった。ここに今回の意味がある。

使用される素材は4アイテムのみ

Image: KEEN

「UNEEK 360」の構造は、驚くほどシンプルだ。

アッパーには、リサイクルP.E.T.を用いたエンジニアードニットを採用。軽量かつ柔軟で、足を包み込むようなフィット感を生み、脱着も可能という設計だ。だからこそ、使用後の分別までを視野に入れた構造になっている。

そしてホールドを担うのが、360°可動するコード。足の動きにしなやかに追従し、従来の「UNEEK」らしい自由度と快適性をそのまま引き継ぐ。

Photo: 山田卓立

足元を支えるのは、クッション性に優れたEVAソールユニット。軽さと衝撃吸収性を両立したインソールを採用している。

そして何より重要なのが接合方法。パーツ同士の固定はミシン縫製。物理的に縫い上げることで構造を成立させている。

Photo: 山田卓立

とはいえ、環境配慮をアピールするようなサステナブルモデルという空気はない。

「UNEEK」というワールドセラーを生み出したKEENらしく、しっかりとファッションとして成立しているのも事実。環境配慮はあくまで背景にあり、最終的に選ばれる理由はきっと、そのルックスとのバランス感覚にあるのだろう。