『なんでも鑑定団』「新発見ですね」蔵から出た初期伊万里→”仰天値” 今田耕司「桁が違う！」
17日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に初期伊万里が登場し、”仰天値”の結果にスタジオが驚がくした。
“お宝”は、依頼人が12年前、蔵を壊すために片付けている最中に見つけた焼き物。茶道の師匠からは「中国の明時代のものじゃないか」と言われ、また焼き物に詳しい友人からは「日本の古伊万里じゃないか」と言われたという。
スタジオで披露されたのは、5枚の皿。器好きだというゲストのベッキーは「私は、ほしいくらい！」と称賛。一方、MCの今田耕司は疑いの眼差しを向けていた。
本人評価額100万円に対して、ベッキーは25万円と予想。結果、250万円という驚きの鑑定額にスタジオから歓声があがった。ベッキーの予想に対して今田は「桁が違う！」と驚いていた。
鑑定した古美術鑑定家の中島誠之助氏は「江戸時代前期、1640年代に作られた初期伊万里」と分析。「創成期の伊万里焼きでほとんどは大皿なんですよ。これは小型で通称・五寸皿、それも5枚そろって無傷。新発見ですね」と評し、スタジオを驚かせた。
視聴者も「初期伊万里は激アツすぎたな」「めちゃ価値あるお皿だったーーー！」「初期伊万里、新発見〜すごい！」といったコメントを寄せた。
なお、TVerで見逃し配信中。24日午後9時54分終了予定。
