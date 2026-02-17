◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー・ノルディック複合個人ラージヒル(大会12日目/現地17日)

ジャンプとクロスカントリーで競われるスキー・ノルディック複合。ジャンプの結果により、10kmのクロスカントリーのスタート時間が変わります。

前半のジャンプで飛距離136.5mで150ポイントを手にし、1番で後半のクロスカントリーをスタートした山本涼太選手。谷地宙選手は14番目(トップと1分23秒後スタート)、4大会連続メダルを狙う渡部暁斗選手は19番目(トップと1分50秒後スタート)で後半戦に挑みました。

山本選手の8秒後にスタートしたワールドカップランキング1位のヨハンネス・ラムパルター選手が序盤で山田選手を捉えてトップに躍りでます。山田選手は2位集団で粘りを見せていきます。6.2キロを過ぎた段階で1位から3位、4位から8位が集団で争います。山本選手はこの時点で10位。

最終的に山本選手は15位、谷地選手は21位。2006年のトリノ大会から6大会連続出場の37歳レジェンド渡部選手は、五輪最後の個人種目を19位で終えました。