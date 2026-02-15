ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー距離女子リレーが14日に行われ、ノルウェーが金メダルを獲得した。銀メダルのスウェーデンはスキー板が外れるアクシデントが発生。さらに、駆けつけた母国代表スタッフまで転倒する珍事に見舞われた。災難にあったのはエッバ・アンデション。下り坂を高速で滑走中、左のスキー板が右足に接触して顔面から雪面に叩きつけられた。さらに右のスキー板のビンディ